Queen of Tears Tamat dengan Happy Ending, Bikin Penonton Susah Move On

TEMPO.CO, Jakarta - Queen of Tears menayangkan episode terakhirnya pada Ahad malam, 28 April 2024. Drama Korea yang dibintangi Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won ini berakhir bahagia atau happy ending, yang dipertegas dalam tulisan di akhir episode 16.

Sejak tayang perdana pada Sabtu, 9 Maret 2024, emosi penonton berhasil dibuat naik turun oleh kisahnya. Para penonton setia drama Queen of Tears termasuk dari Indonesia mengungkapkan perasaan mereka setelah drama tersebut tamat.

Audi Marissa Susah Move On dari Queen of Tears

Aktris Audi Marissa senang dengan akhir ceritanya, namun juga sedih karena pekan depan sudah tidak lagi menunggu episode baru Queen of Tears, seperti yang dilakukannya selama lebih dari sebulan terakhir ini. Dia bahkan mengaku akan sulit melupakan Queen of Tears.

"Terima kasih untuk ending yang luar biasa menyentuh hatiku. Bener-bener bakal susah move on sama drama ini. Bakal kangen juga sama drama yang buat gue nangis mulu setiap Sabtu Minggu," tulis Audi Marissa di Instagram Story.

Sepanjang mengikuti drama komedi romantis tersebut, Audi Marissa justru lebih banyak meneteskan air mata. "Walaupun banyak sedihnya ini drama yang katanya romcom sampai ga tau letak romcomnya di mana karena gue kebanyakan nangisnya tapi bener-bener kekeluargaan di drama ini berasa banget! Cinta mereka juga. Aaaahh semuanya deh!! Best!!" tulisnya.

Asmirandah Sempat Takut Queen of Tears Sad Ending

Sementara, aktris Asmirandah sempat ketakutan menonton episode terakhir Queen of Tears. "Takut banget nentonnya. Apa harus liat endingnya dulu baru lanjut nih? Deg-degan banget!!!" tulis Asmirandah di Instagram Story.

Setelah diberikan bocoran atau spoiler oleh pengikutnya, Asmirandah akhirnya bisa lebih lega. Namun, dia juga sedih karena sudah akhir pekannya akan terasa hampa tanpa Queen of Tears pekan depan. "Yah gak ada tontonan lagi deh, balk nonton anime," tulisnya.

Tidak hanya Audi Marissa dan Asmirandah saja yang sulit move on dari Queen of Tears. Netizen sampai berharap Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won juga happy ending di dunia nyata. "Rela begadang demi apa coy... Demi liat akhir eps QOT yg bikin gamonnn (gagal move on) harus lanjut ke real life ga sih mereka," tulis @cadut***. "Gw kayanya bakal move on dari Queen of Tears kalo Kim Soohyun ama Kim Jiwon confirm dating in real life deh," tulis @kiming***.

