Park Sung Hoon, Penonton Queen of Tears Kesal hingga Permohonan Maaf

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Park Sung Hoon membuat para penonton Queen of Tears terbawa suasana kesal. Dalam drama Korea atau drakor yang berakhir pada Minggu, 28 April 2024, Park Sung Hoon memerankan karakter antagonis yang bernama Yoon Eun Sung.

Park Sung Hoon menyadari, karakternya dalam drakor ini telah sangat dibenci oleh penonton, bahkan sampai mempengaruhi kehidupan nyata. "Drama ini menerima banyak cinta, tapi saya menerima banyak kebencian," kata Park Sung Hoon saat menjadi tamu di acara You Quiz on the Block, Minggu, 28 April 2024.

Tentang Park Sung Hoon

1. Mohon Maaf

Mendekati penayangan episode terakhir Queen of Tears, Park Sung Hoon dengan santai menceritakan semua emosi yang dipicu oleh karakter jahatnya kepada para penonton. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang telah berbagi tawa dan tangis bersamanya sejak awal.

"Aku merasa telah berkontribusi banyak dalam membuat penonton marah sepanjang drama (karena karakterku), jadi di satu sisi, aku merasa menyesal. Tapi, peran hanyalah sebuah peran, jadi aku meminta atas nama Eun Sung agar kalian memaafkannya," katanya.

2. Swafoto dengan Kim Ji Won

Park Sung Hoon menjadi karakter yang paling tidak disukai dalam Queen of Tears. Di Instagram dia, Sung Hoon membagikan hasil swafoto bersama Kim Ji Won yang berperan sebagai Hong Hae In. Postingan dia, yang hanya disertai dengan caption sederhana dan emoji kamera, diunggah beberapa jam sebelum episode 15 disiarkan pada, Sabtu.

Sebelumnya, Kim Ji Won dan Kim Soo Hyun, yang memerankan Baek Hyun Woo, juga berbagi potret di belakang layar yang harmonis, diambil di depan latar belakang indah Katedral Berlin di Jerman selama proses syuting di Eropa.

3. Peringkat 6

Queen of Tears terus berada di peringkat pertama dalam daftar mingguan drama televisi yang paling banyak memikat perhatian Good Data Corporation. Para pemainnya turut masuk ke dalam daftar 10 besar pemeran drama paling menarik. Kim Soo Hyun tetap di nomor 1, Kim Ji Won nomor 2, Park Sung Hoon nomor 6, Kwak Dong Yeon nomor 8, dan Lee Mi Sook nomor 10.

MARVELA

