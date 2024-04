Sinopsis The Midnight Romance in Hagwon, Drakor Pengganti Queen of Tears

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru, The Midnight Romance in Hagwon akan menggantikan Queen of Tears yang tayang setiap Sabtu dan Minggu di tvN. Drama yang dibintangi Wi Ha Joon dan Jung Ryeo Won itu dijadwalkan tayang mulai Sabtu, 11 April 2024.



Sinopsis The Midnight Romance in Hagwon

The Midnight Romance in Hagwon berlatar di Daechi, lingkungan yang terkenal sebagai pusat pendidikan swasta di Korea Selatan. Ceritanya tentang seorang instruktur yang tanpa lelah membantu seorang siswa bernama Lee Joon Ho (Wi Ha Joon) untuk diterima di universitas bergengsi.

Dalam takdir yang berbeda, Lee Joon Ho kemudian kembali ke akademi sebagai instruktur pemula setelah mengundurkan diri dari sebuah perusahaan besar karena dia tetap terpaku pada cinta pertamanya, guru akademinya Seo Hye Jin (Jung Ryeo Won), bahkan setelah menjadi dewasa.



Karakter Wi Ha Joon di The Midnight Romance in Hagwon

Wi Ha Joon dalam drama The Midnight Romance in Hagwon. Dok. tvN

Wi Ha Joon berperan sebagai instruktur pemula Lee Joon Ho yang mengguncang kehidupan sehari-hari dan perasaan instruktur masa lalunya, Seo Hye Jin. Meninggalkan kesempatan bekerja di perusahaan besar yang masa depannya terjamin, Lee Joon Ho kembali ke hagwon (lembaga pendidikan swasta), di mana hidupnya berubah drastis. Meski Seo Hye Jin menentang keras hal tersebut, Lee Joon Ho terus mendekati Seo Hye Jin.

“Dia adalah orang yang percaya diri dan jujur. Karena dia jujur dalam mengekspresikan emosinya, dia sangat berani, dan dia adalah seseorang yang bertindak atas sesuatu yang dia inginkan tanpa ragu-ragu. Itu sebabnya dia mungkin terlihat egois atau seperti anak kecil, tapi cara dia melakukan yang terbaik dan bekerja dengan penuh semangat adalah (pesona) yang tak terduga," kata Wi Ha Joon.



Karakter Jung Ryeo Won di The Midnight Romance in Hagwon

Jung Ryeo Won dalam drama The Midnight Romance in Hagwon. Dok. tvN

Jung Ryeo Won akan berperan sebagai Seo Hye Jin, seorang dosen bintang yang telah bekerja di bidang tersebut selama 14 tahun. Seo Hye Jin awalnya mulai mengajar karena keadaan keluarganya, namun ketabahan dan tekadnya akhirnya menjadikannya seorang instruktur bintang. Dalam lingkungan pendidikan swasta Daechi yang kompetitif, Seo Hye Jin menjadi terkenal karena memiliki keterampilan dan karakter yang baik, karena dia bersemangat dan benar-benar antusias membantu murid-muridnya.

Saat dia mengkhawatirkan kehidupan dan memikirkan penyesalan masa lalu, Lee Joon Ho, mahasiswa nakal yang dia bantu kirim ke universitas bergengsi, membawa perubahan tak terduga dalam hidupnya.

“Instruktur bintang Seo Hye Jin adalah orang biasa. Dia adalah karakter yang pernah bermimpi, namun akhirnya menyerah dan berkompromi dengan kenyataan," kata Jung Ryeo Won. "Dia masuk akal dan jelas. Saya pikir sifat-sifat itulah yang mungkin membuat Seo Hye Jin menjadi instruktur bintang.”

The Midnight Romance in Hagwon merupakan garapan sutradara Ahn Pan Seok, yang sebelumnya memproduksi berbagai drama romantis terkenal seperti Something in the Rain, One Spring Night, dan Secret Love Affair. Drama ini akan tayang sepekan setelah Queen of Tears menayangkan dua episode spesial pada 4 dan 5 Mei 2024.

