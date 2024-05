Filmografi 5 Pemain Drama Korea The Midnight Romance In Hagwon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea The Midnight Romance In Hagwon tayang mulai Jumat 11 Mei 2024 menggantikan Queen of Tears. Drama The Midnight Romance In Hagwon berlatar di Daechi, lingkungan yang terkenal sebagai pusat pendidikan swasta di Korea Selatan. Drakor ini bercerita tentang seorang instruktur pengajar bernama Seo Hye Jin yang tanpa lelah membantu seorang siswa bernama Lee Joon Ho (Wi Ha Joon) untuk diterima di universitas bergengsi.

Dalam takdir yang berbeda, Lee Joon Ho kemudian kembali ke akademi sebagai instruktur pemula setelah mengundurkan diri dari sebuah perusahaan besar karena dia tetap terpaku pada cinta pertamanya, guru akademinya Seo Hye Jin (Jung Ryeo Won), bahkan setelah menjadi dewasa.

Filmografi 5 Pemain The Midnight Romance In Hagwon

1. Wi Ha Joon

Wi Ha Joon berperan sebagai Lee Jun Ho dalam drama pengganti Queen of Tears. Sebelumnya aktor kelahiran 1991 ini terbiasa bermain peran dalam film dengan genre horor seperti Gonjiam: Haunted Asylum dan serial televisi Something In The Rain. Selain itu, ia juga bermain dalam drama dan film thriller The Chase, Midnight, dan Squid Games. Selain bermain peran, Wi Ha Joon juga turun ke dunia entertaint sebagai seorang model.

2. Jung Ryeo Won

Jung Rye Woon dipasangkan oleh Wi Ha Joon dalam drama The Midnight Romance In Hagwon. Dalam cerita tersebut mereka dikisahkan sebagai seorang guru dan mantan murid yang terlibat asmara. Dalam dunia nyata Jung Ryeo Won memang memiliki usia di atas Wi Ha Joon dengan selisih 10 tahun. Aktris kelahiran 1981 ini pernah terlibat dalam sejumlah judul film dan drama seperti, Do the Right Thing, Do the Right Thing, Banjun Drama "Exclusive Love,” Hello Franceska (musim 1-2), Banjun Drama "Get That Girl,” Banjun Drama "To Go Bungee Jump," Never Ending Story, Gate, dan Two faces of My Girlfriends.

3. So Ju Yeon

So Ju Yeon berperan sebagai Nam Cheong Mi yang merupakan guru baru bahasa Korea yang masuk bersama dengan Lee Joo Hun. Nam Cheong mi memiliki kepribadian yang gigih memiliki kekurangan dalam hal membuat resume. Namun ia tetap bersemangat untuk mengikuti ujian masuk sebagai instruktur.

Su Ju Yeon pernah bermain dalam film The Whispering pada tahun 2018. Kemudian seri TV yang pernah ia bintangi di antaranya Not Alright, But It's Alright, My Healing Love, I Hate Going To Work, Wild Guys, dan Dr. Romantic 2.

4. Seo Jeong Yeon

Seo Jeong Yeon berperan sebagai Choi Hyeong Seon. Sebelumnya Seo Jeong Yeon telah bermain dalam sejumlah serial televisi seperti, Run On, Nevertheless, High Class, Our Beloved Summer, Dali and Cocky Prince, Payback, Trolley, dan Reborn Rich. Beberapa judul film yang ikut ia bintangi yaitu, In Between Season, Midnight Runners, Mothers, Be With You, Adulthood, dan Juror 8.

5. Jang Seo Yeon

Jang Seo Yeon akan berperan sebagai Choi Hyeong. Jang Seo Yeon telah bermain dalam sejumlah drama di antaranya Grid. The game: Towards Zero, Crash Landing On You, The Secret Life Of My secretary, Entourage, While You Were Sleeping, Touch Your Heart, dan My Father Is Strange.

Drama Korea ini digarap oleh sutradara Ahn Pan Seok, yang sebelumnya memproduksi berbagai drama romantis terkenal seperti Something in the Rain, One Spring Night, dan Secret Love Affair. Drama ini akan tayang sepekan setelah Queen of Tears menayangkan dua episode spesial pada 4 dan 5 Mei 2024.

TIARA JUWITA | MARVELA

