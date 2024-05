5 Drama Korea Populer yang Dibintangi oleh Wi Ha Joon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama korea teranyar 'The Midnight Romance in Hagwon' telah tayang perdana pada 11 Mei 2024 di saluran televisi Korea Selatan tvN. Wi Ha Joon terpilih sebagai karakter utama pria bernama Lee Joon-Ho. Kisahnya mengenai seorang guru bahasa Korea yang sudah bekerja selama 14 tahun bernama Seo Hye Jin (diperankan oleh Jung Ryeo Won, kariernya yang stabil tiba-tiba kacau saat murid masa lalunya Lee Joon-Ho muncul di hidupnya. Sebagai drama romansa pertama Wi Ha Joon penggemar sangat antusias untuk menantikannya, Wi Ha Joon telah banyak memerankan sejumlah drama Korea populer, apa saja?

1. Something in the Rain (2018)

Dilansir dari mydramalist.com, drama ini bergenre romansa yang menceritakan seorang wanita dewasa berusia 30 tahun sama sekali belum merasakan kencan dengan pria impiannya secara benar. Wanita tersebut bernama Yoon Jin Ah (Son Ye-Jin) sering bertemu laki-laki berkarakter buruk, suatu hari ia bertemu teman masa kecilnya Joon Hee (Jung Hae-In) yang memberinya secercah harapan untuk cinta. Di sini, Wi Ha Joon berperan sebagai Yoon Seung Ho adik dari Jin Ah.

2. Squid Game (2021)

Tayang pada saat lockdown akibat wabah COVID-19, 'Squid Game' mendapat kepopuleran yang luar biasa dari para penggemar drama Korea Selatan dan internasional. Drama besutan Netflix ini mengisahkan perjuangan 456 peserta yang diundang secara khusus untuk memainkan sebuah game mematikan. Tiap peserta yang melanggar aturan game akan dieksekusi langsung oleh tim penembak, hingga menyisakan 2 peserta yang memainkan game cumi-cumi untuk mendapatkan imbalan uang dalam jumlah banyak. Wi Ha Joon berperan sebagai Hwang Jun-Ho sang polisi yang diam-diam melakukan penyelidikan game ilegal tersebut.

3. Bad and Crazy (2021 - 2022)

Dikutip dari Asian Wiki, 'Bad and Crazy' berlatarkan kehidupan para polisi dan kriminal di mana tokoh utamanya bernama Soo-Yeol (diperankan Lee Dong-Wook). Soo-Yeol seorang polisi yang memiliki ambisi tinggi untuk mencapai jabatan tertinggi. Saat ia ditawari promosi, kemunculan karakter K (diperankan Wi Ha Joon) mengacaukan segalanya. K tidak segan berbuat kekerasan apabila dirinya merasa tidak adil. 'Bad and Crazy' terdiri atas 12 episode keseluruhan yang sangat direkomendasikan untuk ditonton.

4. Little Woman (2022)

Dalam drakor ini, penonton akan menyaksikan romansa tipis-tipis yang terjalin antara karakter Choi Do-Il (diperankan oleh Wi Ha Joon) dengan Oh In-Joo (Kim Go-Eun). 'Little Woman' bercerita tentang tiga saudara yang hidup berdampingan dengan keluarga kaya dan sangat berpengaruh di Korea Selatan. Saudara tertua Oh In-Joo rela bekerja dengan keluarga Won untuk menyambung hidup, sementara adik bungsunya Oh In-Hye menjalin persahabatan dengan anak tunggal keluarga Won. Kehidupan tiga saudara kian rumit saat perebutan kekuasaan terjadi di keluarga Won. Choi Dong-Il sebagai pengacara yang membantu Oh In-Jo dalam mengambil harta kekayaan keluarga Won yang kontroversial.

5. The Worst of Evil (2023)

Dilansir dari Soompi, drakor bergenre kriminal ini mengambil kisah hidup seorang detektif bernama Park Joon Mo (Ji Chang-Wook) yang punya misi berbahaya berhubungan dengan bos tangguh aliansi Gangnam bernama Jung Ki Chul (Wii Ha-Joon) yang memperjualbelikan narkoba di tingkat Asia. Se-Mi berperan sebagai istri dari Park Joon Mo yang merupakan cinta pertama Jung Ki Chul. Drama ini sukses mendapat penghargaan dari BaekSang Arts Award ke-60 pada 2024 ini.

