Stephanie Poetri Umumkan Pertunangannya, Titi DJ Sudah Tahu?

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Stephanie Poetri tiba-tiba membuat kejutan dalam unggahan foto di Instagram pribadinya, Jumat siang, 3 Mei 2024. Ia membuat unggahan foto bersama seorang pria asing. Keduanya tersenyum menghadap kamera dan sama-sama menggendong kucing.

"Kami bertunangan, Kucing-kucing sudah setuju. Saya pikir?" tulisnya dalam Bahasa Inggris pada keterangan unggahannya. Dari tag yang ia buat, pria itu bernama Asher Novkov-Bloom. Tidak diketahui warga negaranya.

Unggahan anak keempat diva Indonesia, Titi DJ ini langsung menghebohkan sahabat-sahabatnya. Banyak yang menduga pertunangan ini hanya bercanda sehingga memerlukan jawaban Stephanie Poetri.

Kabar Stephanie Poetri Kejutkan Sahabat

"Omg Menii and Ash congratssss!!!" tulis Vidi Aldiano kepada perempuan yang memiliki panggilan masa kecil Meni ini. "What? Congrats," tulis Youtuber, Nessie Judge. "Meniii beneran?" tanya sahabatnya, Samantha Dressler. Pertanyaan ini dijawab kembali oleh gadis berusia 23 tahun ini. "Hahahaha yes."

Dilihat dari akun Instagram Asher Novkov-Bloom, tak banyak yang diperoleh informasi. Hanya ada 21 foto yang diunggahnya. Tak ada yang istimewa dari unggahannya, termasuk memperlihatkan kedekatannya dengan Stephanie Poetri. Pada bio Instagramnya, Asher hanya menuliskan kalimat, "Saya mengunggah ketika saya disuruh."

Namun, ia mengunggah hal istimewa di salah satu foto, yakni saat menyantap nasi tumpeng kuning lengkap dengan lauknya pada 2 September 2021. Ini memperlihatkan, ia sudah mengenal Indonesia, mungkin juga Stephanie tiga tahun lalu.

Stephanie sendiri sesekali meninggalkan komentar pada unggahan-unggahan kekasihnya. Misalnya pada unggahan Asher mengenakan jaket hoodie merah pada 17 Februari 2022. "Lihat, jika kamu punya satu tembakan atau satu kesempatan untuk merebut semua yang kau inginkan. Dalam satu momen apakah Anda akan menangkapnya atau membiarkan tergelincir?" Stephanie Poetri berkomentar, "Aku benci ini."

Bagaimana Tanggapan Titi DJ?

Belum diketahui bagaimana tanggapan Titi DJ sebagai ibunya. Tidak ada unggahan apapun menyangkut kabar pertunangan putrinya. Begitu juga dua kakak kembar Stephanie Putri Salma dan Salwa. Tidak ada unggahan apapun yang berkaitan dengan pertunangan adiknya.

Stephanie Poetri merupakan anak bungsu Titi DJ dari suami keduanya, Andrew Hollis Dougharty, warga negara Amerika Serikat. Hanya Stephanie yang mengikuti jejak ibunya sebagai penulis dan pencipta lagu. Lagunya berjudul 'I Love You 3000' mencetak hits hingga mencetak prestasi masuk Global Viral 50 Spotify pada 2019. Kesuksesan lagu itu membuatnya dikontrak oleh label 88rising di Amerika Serikat.

