Frankly Speaking: Sinopsis dan Pemeran Drakor Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Frankly Speaking telah tayang pada Rabu, 1 Mei 2024. Drakor ini tayang setiap Rabu dan Kamis di JTBC. Drakor ini juga ditayangkan di Netflix. Drakor Frankly Speaking berjumlah 12 episode bergenre komedi romantis garapan Jang Ji Yeon, yang juga sutradara Nevertheless (2021), Jang Ji Yeon.

Sinopsis Frankly Speaking

Dikutip dari AsianWiki, drama ini berkisah tentang Song Ki Baek diperankan Ko Kyoung-Pyo, penyiar lajang berusia 33 tahun. Publik menganggapnya sebagai penyiar yang ideal, karena sopan dan santun. Suatu hari, Song Ki Baek mengalami insiden yang menyebabkan dia berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Dia sekarang menghadapi krisis terbesar dalam hidupnya.

On Woon Joo diperankan Kang Han Na, penulis variety show televisi yang tertarik dengan ucapan kasar Song Ki Baek. Ia membuat Song Ki Baek muncul di variety show.

Song Ki Baek yang mulanya merasa kariernya akan hancur, perlahan-lahan kembali optimistis dengan kehadiran On Woo Joo. Hubungan mereka pun semakin dekat, tapi saat itu pula mantan kekasih On Woo Joo, Kim Jung Heon, muncul dan menimbulkan kisah cinta segitiga yang rumit.

Pemeran Frankly Speaking

1. Go Kyung Pyo

Go Kyung Pyo meniti karier dalam dunia akting sejak usia 20 tahun. Pria kelahiran Seoul, 11 Juni 1990 ini sudah mengikuti ekstrakulikuler teater sejak di SMA. Debutnya pada 2010 melalui acara komedi Saturday Night Live (SNL) Korea. Ia menjadi anggota tetap selama tiga musim pertama acara komedi sketsa ini.

Sejak itu, kesempatannya untuk berakting semakin terbuka lebar hingga akhirnya bermain dalam drama Jungle Fish 2 pada 2010 dan I Believe in Love pada 2011. Tahun berikutnya, ia menjajal film dengan membintangi A Millionare on the Run.

Ia telah bermain dalam sejumlah drama Reply 1988 (2015), Jealousy Incarnate (2016), Strongest Deliveryman, dan membintangi Cross sebelum menjalani wajib militernya pada 2018. Ia juga membintangi Private Lives bersama Seohyun SNSD. Ia juga berperam dalam drama Love in Contract beradu akting dengan Park Min Young dan Kim Jae Young.

2. Kang Han Na

Dikutip dari MyDramaList, Kang Han Na aktris sekaligus DJ radio. Aktris kelahiran 30 Januari 1989 ini menerima gelar sarjana dan magister dari Departemen Teater Universitas Chung-Ang. Selama masa studinya, ia membintangi beberapa film independen dan berlatih balet secara profesional.

Debut akting Kang Han Na pada 2013 dalam film Fasten Your Seatbelt. Dia juga membuat debut dramanya di Miss Korea pada tahun yang sama. Sejak itu, dia muncul di Running Man.

Dia mendapat peran utama dalam drama Bloody Heart pada 2022. Kang Han Na juga tampil di sejumlah drakor seperti My Roommate Is A Gumiho (2021), Record of Youth (2022), Designated Survivor: 60 Days (2019), Familiar Wife 2018, Rain or Shine (2018), Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016), Secret Healer (2016), Mom (2015), dan Miss Korea (2014). Ia juga mendapat penghargaan Excellent Actress dan Best Couple Award lewat perannya di Bloody Heart, sebagaimana dikutip dari Asian Wiki.

3. Joo Jong Hyuk

Dikutip dari My Drama List, Joo Jong Hyuk memulai debut aktingnya pada 2018. Sejak itu, aktor kelahiran 27 Juli 1991 ini tampil di berbagai film dan drama televisi, antara lain Clean With Passion For Now (2018), The Veil (2021), Happiness (2021), dan Sel Yumi 2 (2022).

Dikutip dari Asian Wiki, Joo Jong Hyuk juga sudah membintangi sejumlah film dan drama selama berkarier di industri hiburan Korea Selatan. Beberapa film yang dibintangi dia Spring, Again (2019), Warning: Do Not Play (2019), dan Spy-type Model (2022).

Adapun drama Korea yang dibintangi Joo Jong Hyuk meliputi drama Korea My ID is Gangnam Beauty (2018), D.P. (2021), Yumi's Cells (2021-2022), Extraordinary Attorney Woo (2022), dan Dr. Romantic 3 (2023).

Pilihan Editor: 9 Drakor Baru Tayang Mei 2024, Banyak Aktor dan Aktris Ternama