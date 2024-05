Selain The Idea of You, 3 Film Baru yang Tayang di Prime Video Bulan Mei 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Prime Video menghadirkan beragam tayangan seru selama bulan Mei 2024. Mulai dari film bergenre romantis hingga aksi, tayangan-tayangan ini dapat menjadi rekomendasi untuk menghabiskan waktu luang.

Ada empat film baru yang tayang bulan ini. Termasuk The Idea of You, Layangan Putus The Movie, Alienoid: Return To Future hingga Ayo Balikan. Sedangkan untuk serial ada tiga drama yang menjadi rekomendasi, di antaranya Maxton Hall-The World Between Us dan Outer Range Season 2. Berikut ini sinopsis film yang tayang bulan Mei 2024 di Prime Video.

1. The Idea of You

Film The Idea of You diadaptasi dari novel kontemporer terkenal berjudul sama. Ceritanya tentang Solene, diperankan Anne Hathaway. Wanita berusia 40 tahun itu memulai kisah cinta tak terduga dengan Hayes Campbell, diperankan Nicholas Galitzine. Hayes adalah vokalis utama boyband terpopuler di dunia August Moon yang berusia 24 tahun.

Film The Idea of You. (dok. Prime Video)

Solene dan Hayes tak sengaja bertemu, saat dia menemenai putri remajanya menonton Festival Musik Coachella. Sejak pertemuan itu mereka mengalami ketertarikan satu sama lain. Namun mereka harus melewati banyak tantangan. Termasuk ketenaran Hayes, yang membuat Solene sadar bahwa hidup di bawah bayangan Hayes mungkin melebihi apa yang ia harapkan.

2. Layangan Putus The Movie

Buat yang penasaran dengan kisah cinta segi tiga Aris, Kinan, Lydia, catat tanggal tayang Layangan Putus The Movie, yaitu 9 Mei 2024. Film lanjutan dari serial Layangan Putus, menceritakan buntut perceraian Airs, diperankan Reza Rahardian, dan Kinan, diperankan Raihaanun. Perceraian mereka tak lain karena kehadiran orang ketiga, Lydia, diperankan Anya Geraldine. Film ini menelusuri lika-liku perkawinan dan konflik hubungan yang melibatkan mantan suami, mantan istri, dan sang simpanan yang bertekad menjadi istri baru.

3. Alienoid: Return to the Future

Alienoid: Return to the Future merupakan bagian kedua dari film Alienoid. Film yang tayang pada 16 Mei ini akan fokus pada para penganut Tao kuno yang melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu untuk mendapatkan Pedang Ilahi.

Alienoid: Return to the Future. (dok. Prime Video)

Ahn, diperankan Kim Tae-ri, memiliki misi penting untuk kembali ke masa depan demi menyelamatkan semua orang. Namun, dia terjebak di masa lalu saat mencoba mencegah kaburnya para tahanan alien yang dikurung di tubuh manusia. Sementara itu, Mureuk, diperankan Ryu Jun-yeol, yang membantu Ahn melarikan diri dari berbagai kesulitan, merasa terganggu ketika dia mulai merasakan kehadiran makhluk aneh di tubuhnya.

4. Ayo Balikan

Ayo Balikan. (dok. Prime Video)

Satu lagu film Indonesia yang akan tayang di Prime Video, yaitu Ayo Balikan, mulai 23 Mei 2024. Film sekuel ini menceritakan Selatan, yang diperankan Bryan Domani, bertekad untuk memenangkan kembali hati Alma, diperankan Syifa Hadju, setelah mereka putus. Karakter playboy Selatan memicu drama, dan dia pun hanya memiliki 23 hari untuk menunjukkan cinta dan komitmennya kepada Alma.

