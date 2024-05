Pencapaian Lagu Seven Jungkook BTS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu Seven dari Jungkook BTS menduduki peringkat teratas dalam daftar The Hottest Hits Outside the US yang dirilis oleh Billboard, pekan ini, melampaui hit seperti Flowers milik Miley Cyrus dan Cruel Summer milik Taylor Swift, yang masing-masing berada di peringkat kedua dan ketiga.

Laporan Yonhap, Kamis, 2 Mei 2024, dikutip Antara, peringkat ini didasarkan kinerja tangga lagu global, termasuk streaming online dan penjualan digital dari lebih dari 200 negara, kecuali Amerika, mulai dari 8 April 2023 hingga 8 Maret 2024.

Dirilis pada 14 Juli 2023, lagu debut solo Jungkook BTS mendapat popularitas global menduduki puncak tangga lagu utama Billboard Hot 100 selama 15 pekan berturut-turut.

Seven menjadi salah satu lagu tercepat yang mencapai 1 miliar streaming di Spotify.

Tentang Lagu Seven

1. Kolaborasi

Jungkook menggandeng rapper Amerika Latto sebagai rekan kolaborasi. Latto telah mencapai nomor 3 di chart lagu Billboard Hot 100 dengan Big Energy. "Menurut saya pesona lagu ini sedikit meningkat, karena perpaduan dengan warna suara Latto yang baik. Aku juga berpikir tentang bagaimana menikmatinya dengan lebih banyak orang saat merekam," kata Jungkook.

Jungkook juga bekerja sama dengan produser dan aktivis musik pemenang Grammy Award Andrew Watt serta Cirkut. Kedua-duanya memproduksi dan menulis lagu tersebut. Scooter Braun, CEO Hybe America, yang dikenal sebagai manajer Justin Bieber, juga terlibat aktif dalam proses produksi lagu dan proyek solo Jungkook secara keseluruhan.

2. Kebersamaan

Seven merupakan lagu musim panas dengan melodi yang berenergi. Lagu ini dipadukan dengan petikan gitar akustik yang terdengar hangat dan irama UK garage atau genre musik dansa elektronik yang dari Inggris era 90-an. “Dengan ritme musik elektronik dan nuansa musim panas, ini adalah lagu yang ingin saya nikmati bersama banyak orang di musim panas ini,” kata Jungkook.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

3. Han So Hee

Sebelum teaser Seven rilis, para penggemar BTS sempat menyoroti kabar Han So Hee yang akan tampil dalam video musik lagu tersebut. Sebab, sebuah berita Korea menginformasikan Han So Hee baru saja menyelesaikan syuting untuk video musik. Menanggapi berita tersebut, BigHit MUSIC menanggapinya dengan hati-hati.

4. Good Morning America

Dikutip dari Soompi, Jungkook menampilkan single terbarunya dalam Good Morning America Summer Concert Series pada 14 Juli 2023. Sepekan sebelumnya, Good Morning America mengumumkan, Jungkook akan menjadi salah satu penyanyi yang tampil dalam acara tersebut. Jungkook menjadi artis solo K-Pop pertama yang tampil dalam Good Morning America

5. Pencapaian 1 Miliar Streaming Spotify

Lagu Seven feat. Latto yang dirilis pada bulan Juli 2023 mencapai nomor 1 tangga lagu Global Top Songs Spotify. Lagu melampaui 15 juta streaming pada hari pertama.

Lagu itu juga menduduki posisi puncak Billboard Hot 100. Jungkook menjadi anggota BTS kedua yang pernah menduduki posisi itu. Sebelumnya, Jimin berada di posisi teratas lewat lagunya yang berjudul Like Crazy, pada bulan April 2023.

ANTARA | YONHAP | SOOMPI | NME

Pilihan Editor: Jungkook BTS Jadi Penyanyi K-Pop Kedua yang Bertahan Paling Lama di Billboard Hot 100