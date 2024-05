Vina: Sebelum 7 Hari, Sinopsis dan Para Pemerannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film horor Vina: Sebelum 7 Hari disutradarai oleh Anggy Umbara akan rilis pada 8 Mei 2024. Produser dan CEO Dee Company, Dheeraj Kalwani mengisahkan pengalaman Vina yang menghadapi perundungan.

“Jadi, ketika kami sepakat dengan keluarga ingin memfilmkan kisah Vina, kami mendengarkan dengan seksama seperti apakah kehidupan almarhumah sewaktu hidup,” kata Produser dan CEO Dee Company Dheeraj Kalwani dikutip dari Antara.

Sinopsis Vina: Sebelum 7 Hari

Dikutip dari IMDb, Film Vina: Sebelum 7 Hari mengisahkan tentang kematian tragis Vina, gadis 16 tahun asal Cirebon pada 2016. Saat itu, ia ditemukan bersama sang kekasih, Eky dengan kondisi tubuh yang sudah hancur lebur dan langsung ditangani oleh pihak kepolisian setempat.

Nenek Vina sempat curiga karena tubuh Vina hancur secara tidak wajar, namun tidak memiliki cukup bukti untuk menolak laporan tersebut. Vina merasuki tubuh sahabatnya, Linda. Dia hanya memiliki waktu 7 hari setelah kematiannya untuk mengungkapkan kebenaran yang menyakitkan.

Pemeran Vina: Sebelum 7 Hari

1. Nayla Denny Purnama

Nayla memerankan sosok Vina. Aktris kelahiran 15 Mei 2007 ini sebelumnya telah membintangi beberapa film dan serial seperti Siksa Neraka, Nike Ardilla, dan Kisah Tanah Jawa: Pocong Gundul.

2. Lydia Kandou

Lydia Kandou berperan sebagai Nenek Vina. Sepanjang kariernya, Lydia telah membintangi banyak film dan sinetron, termasuk Ramadhan dan Ramona, Aladin dan Lampu Wasiat, dan Aisyah: Biarkan Kami Bersaudara, Inang.

3. Gisellma Firmansyah

Aktris kelahiran 11 Desember 2005 ini berperan sebagai Linda dalam film ini. Ia dikenal lewat perannya dalam film Foxtrot Six dan The Queen of Black Magic.

4. Delia Husein

Delia Husein lahir pada 5 Oktober 1999. Ia memerankan karakter Marlyna. Delia telah bermain dalam film Sijjin dan 90 Hari Mencari Suami.

5. Yusuf Mahardika

Yusuf Mahardika lahir pada 20 Agustus 1999. Ia berperan sebagai Zaki dalam film ini. Ia terkenal dengan perannya dalam film Balada Si Roy dan Edge of the World.

6. Ridwan Kainan

Ia dikenal lewat film Dikta & Hukum dan Hidayah, berperan sebagai Hadi.

7. Pritt Timothy

Aktor senior yang telah membintangi banyak film dan sinetron, memerankan karakter Kakek Vina.

8. Septian Dwi Cahyo

Aktor yang terkenal dengan perannya dalam film Cemburu nih yee... dan Sara & Fei: Stadhuis Schandaal. Ia berperan sebagai Bapak Vina.

9. Imran Ismail

Aktor yang sebelumnya bermain dalam film Switchover dan Bismillah Kunikahi Suamimu, memerankan karakter Dani.

10. Fahad Haydra

Fahad dikenal lewat perannya dalam film Senyum Manies Love Story dan serial Dari Jendela SMP. Ia berperan sebagai Egy.

