Pemeran Film The Idea of You

TEMPO.CO, Jakarta - The Idea of You film Amerika terbaru yang dibintangi oleh Anne Hathaway. Film ini tayang di Prime Video pada 2 Mei 2024. Film bergenre komedi romantis ini diadaptasi dari novel The Idea of You karya Robinne Lee.

Sinopsis The Idea of You

The Idea of You menceritakan kisah percintaan ibu tunggal dengan penyanyi band ternama yang terpaut jauh lebih muda. Sophie, berusia 40 tahun menjalani kehidupan sendiri setelah suaminya pergi meninggalkannya demi wanita lain. Cerita ini berawal saat ia menemani putrinya ke festival musik Coachella.

Di tempat itu secara tak sengaja Sophie bertemu dengan Hayes Campbell, anggota grup musik Agust Moon yang berusia 24 tahun. Sophie pun terpikat dengannya dan keduanya menjalin hubungan secara rahasia. Saat mulai dekat, ketenaran Hayes menimbulkan tantangan yang tak bisa dihindari dalam hubungan mereka.

Dikutip dari Antara, film The Idea of You menandai kembalinya sutradara Michael Showalter ke Festival Film SXSW setelah enam tahun. Michael Showalter sebelumnya menggarap berbagai proyek film seperti Hello My Name is Doris (2015) dan The Big Sick (2017), kedua proyek ini memenangkan Audience Award di festival tersebut.

Pemeran The Idea of You

1. Nicholas Galitzine

Nicholas Galitzine aktor muda yang telah membintangi deretan film antara lain, Mary & George, Bottoms, Red White & Blue, Purple Hearts, Cinderella, Share, dan The Craft Legacy.

2. Anne Hathaway

Anne Hathaway atau Anne Jacqueline Hathaway aktris yang memulai debut aktingnya di televisi Get Real pada 1999. Dikutip dari Britannica, Hathaway lahir di Brooklyn, New York, Amerika Serikat pada 12 November 1982. Ketika Hathaway berusia enam tahun, keluarganya pindah dari Brooklyn ke Millburn, pinggiran kota New Jersey. Ayah Hathaway, Gerald adalah seorang pengacara, dan ibunya, aktris Kate McCauley.

3. Ella Rubin

Ella Rubin yang berperan menjadi Izzy, putri dari Sophie yang usianya 16 tahun. Ella Rubin lahir di New York City, pada 2 September 2001. Ia pernah bermain di The Rewrite (2014) dan terbaru, The Idea of You (2024).

4. Annie Mumolo

Annie Mumolo menjadi Tracy di film ini, ia menjadi teman Sophie. Annie Mumolo merupakan seorang akrtis, penulis, dan komedian. Ia dikenal dengan karakternya yang unik dan kocak.

