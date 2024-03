Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor dan aktris muda asal Korea Selatan, Lee Chae Min dan Ryu Da In dikonfirmasi sedang menjalin hubungan asmara usai terlibat cinta lokasi atau cinlok di drama Crash Course in Romance yang tayang pada 2023 lalu. Kabar ini dibenarkan oleh agensi Lee Chae Min, Gold Medalist, dan agensi Ryu Da In, Aground.

“Lee Chae Min dan Ryu Da In awalnya memulai hubungan mereka sebagai kolega dan sekarang mulai saling mengenal satu sama lain dengan perasaan positif. Kami dengan hormat meminta dukungan hangat Anda,” ucap perwakilan Gold Medalist, dikutip dari Soompi, Selasa, 26 Maret 2024.

Sebelumnya, pada Ahad, 24 Maret 2024, beredar video di media sosial yang diduga Lee Chae Min dan Ryu Da In sedang berkencan di sebuah jalanan di Korea Selatan. Lee Chae Min terlihat memakaikan jaketnya kepada Ryu Da In dan membawakan tas pemain Pyramid Game tersebut.

Di hari yang sama, keduanya mengunggah foto di Instagram masing-masing dengan pakaian yang sama seperti yang terlihat di video. Usai konfirmasi hubungan tersebut, Lee Chae Min dan Ryu Da In pun banjir ucapan selamat dari para penggemarnya.

Lantas, bagaimana profil Lee Chae Min yang dikabarkan cinlok dengan Ryu da In? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Ryu Da In. Foto: Instagram.

Profil Lee Chae Min

Lee Chae Min adalah aktor asal Korea Selatan yang lahir pada 15 September 2000. Dia juga merupakan mahasiswa di Korea National University of Arts jurusan Akting. Aktor berusia 23 tahun ini berada di bawah naungan agensi hiburan Gold Medalist.

Lee Chae Min memulai debutnya di dunia seni peran pada 2021 lalu dengan membintangi drama High Class. Dia berperan sebagai Sekretaris An, sekretaris pribadi dari tokoh utama Ji Sun. Dia juga pernah muncul dalam drama Korea populer Alchemy of Souls: Light and Shadow yang tayang pada 2022 lalu.

Namanya mulai dikenal usai membintangi drama Love All Play sebagai Lee Ji Ho. Lee Chae Min kemudian mendapatkan peran utama pertamanya melalui film Everyday We Are pada 2022.

Di tahun yang sama, dia ditunjuk sebagai MC atau pembawa acara musik di KBS TV, Music Bank. Dia disandingkan dengan Jang Wonyoung IVE sebelum digantikan oleh Hong Eunchae dari Le Sserafim.

Melansir dari Koreaboo, Lee Chae Min memiliki tinggi badan 189 cm dengan hobinya bermain basket. Dia juga suka berenang dan bisa bermain piano. Bahkan, aktor muda ini juga merupakan seorang pemain bulu tangkis dan tergabung dalam sebuah klub badminton.



Daftar Drama yang Dibintangi Lee Chae Min

Meskipun termasuk aktor pendatang baru, namun Lee Chae Min telah membintangi sejumlah drama. Melansir dari Asian Wiki, berikut ini daftar drama yang pernah dibintangi oleh kekasih Ryu Da In tersebut:

1. Hierarchy (2024) sebagai Kang Ha

2. See You in My 19th Life (2023) sebagai Kang Min Gi / Cheon-Un

3. Crash Course in Romance (2023) sebagai Lee Sun Jae

4. Alchemy of Souls: Light and Shadow (2022) sebagai alcohol deliveryman (ep.1)

5. Love All Play (2022) sebagai Lee Ji Ho

6. High Class (2021) sebagai Secretary An

Berdasarkan situs MyDramaList, Lee Chae Min juga dikabarkan akan bermain dalam drama I Believe You. Namun, belum ada informasi lebih lanjut mengenai drama tersebut.

Selain drama, dia juga pernah bermain film berjudul Everyday We Are yang tayang pada 2022. Berperan sebagai Oh Ho Soo itu adalah peran utama pertama Lee Chae Min.

