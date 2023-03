Malam Ini Crash Course In Romance Tamat, Jeon Do Yeon dan Jung Kyung Ho Ucap Perpisahan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Crash Course In Romance akan menayangkan episode terakhirnya pada malam ini, Minggu, 5 Maret 2023. Menjelang penayangan episode ke-16, dua pemeran utama yaitu Jeon Do Yeon dan Jung Kyung Ho mengenang kembali pengalaman mereka syuting serta mengungkapkan rasa terima kasih kepada para penonton.

Crash Course in Romance adalah sebuah drama tentang kisah cinta yang tidak biasa antara Nam Haeng Sun (Jeon Do Yeon), seorang mantan atlet nasional yang sekarang menjalankan toko lauknya sendiri, dan Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho), seorang instruktur bintang di bidang pendidikan swasta elit Korea.



Jeon Do Yeon Mengaku Sedih



Baca Juga: Mengenal Jung Kyung Ho Pemeran Guru Drama Korea Crash Course in Romance

"Awal (proyek baru) selalu sulit dan terasa lama, tapi sekarang kami akan menayangkan episode terakhir, rasanya terlalu singkat dan berlalu dalam sekejap mata, yang membuatku sangat sedih," kata Jeon Do Yeon.

X

Aktris 50 tahun ini mengatakan bahwa Nam Haeng Sun merupakan karakter yang sangat ingin ia mainkan selama ini, serta Crash Course In Romance menjadi drama ceria pertamanya dalam waktu yang lama, setelah lama menunggu.

"Ketika saya pertama kali menerima naskahnya, saya ragu apakah saya dapat melakukannya, dan saya tidak merasa percaya diri. Tapi saat kami syuting, sebelum saya menyadarinya, saya telah berubah menjadi Nam Haeng Sun. Karena itu, sejujurnya saya merasa ingin berlama-lama dan tinggal di sini lebih lama, tetapi kami sudah menghadapi akhir," katanya.



Jeon Do Yeon dan Jung Kyung Ho dalam drama Crash Course in Romance. Dok. Netflix

Menurut Jeon Do Yeon, belum banyak produksi drama yang bisa disaksikan seluruh keluarga sambil tertawa dan menangis bersama. Namun, Crash Course In Romance adalah drama yang bisa ia nikmati dengan keluarganya, sehingga sangat berarti. "Terima kasih banyak telah memberi kami begitu banyak cinta dan minat," katanya.



Jung Kyung Ho Sebut Karakter Choi Chi Yeol Mirip Dengannya



Sementara, Jung Kyung Ho mengatakan kalau selama memerankan karakter Choi Chi Yeol adalah momen yang sangat membahagiakan. "Selama perjalanan pertumbuhan Chi Yeol setelah bertemu Haeng Sun, saya bisa tumbuh bersamanya. Ada juga aspek (dari karakter Chi Yeol) yang entah bagaimana terasa mirip dengan kepribadian saya sendiri, yang menurut saya membuat saya semakin merasa sayang padanya," katanya.

Ia juga senang bisa bekerja sama dengan sutradara, penulis, kru dan tentunya Jeon Do Yeon. Kesuksesan Crash Course In Romance merupakan hasil kerja keras seluruh tim yang membuatnya juga merasa nyaman.

"Meskipun ini adalah perpisahan terakhir Chi Yeol, saya harap ketika pemirsa mengingat Chi Yeol di masa depan, hanya emosi bahagia yang akan bertahan untuk waktu yang sangat lama. Terima kasih telah memberikan begitu banyak cinta untuk Crash Course in Romance, Chi Yeol, dan pasangan Yeol Sun hingga sekarang," katanya.

SOOMPI | YTN

Pilihan Editor: Popularitas Meningkat Berkat Crash Course in Romance, Jeon Do Yeon Ditawari Main Film Baru

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.