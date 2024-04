IU Bawakan 27 Lagu Selama 3 Jam Konser di Jakarta, Semangat Fanchant dan Banjir Konfeti

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Korea Selatan, IU sukses menggelar konser selama dua hari di Jakarta pada 27-28 April 2024. Seluruh penggemar memenuhi hall 5-6 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City dalam konser bertajuk 2024 IU H.E.R. World Tour Concert in Jakarta yang seluruh tiketnya terjual habis.

Di hari kedua, IU membawakan total 27 lagu selama 3 jam secara langsung dan diiringi oleh live band. Penampilan penyanyi 30 tahun itu langsung memikat hati para penggemar sejak lagu pertama "Holssi" dari album terbarunya, dibawakan. Selain bersama rekan band-nya, sekelompok 12 anak dari studio seni pertunjukan lokal bergabung di panggung bersama IU.



Penggemar IU yang disapa UAENA tidak berhenti bernyanyi bersama selama konser berlangsung. Meski lagu-lagunya didominasi dalam bahasa Korea dan Inggris, penonton bisa membaca lirik yang ditampilkan dalam dua layar besar di kanan dan kiri panggung utama.

Selain lirik, penonton juga bisa sekaligus melihat panduan fanchant untuk setiap lagu yang ditandai dengan tulisan berwarna ungu. Fanchant sendiri merupakan teriakan dari para fans selama menonton konser idolanya, yang membuat suasana menjadi lebih hidup.

Konser IU semakin meriah ketika UAENA menggemakan lirik lagu "I Stan U", memberikan energi yang menyegarkan namun penuh nostalgia. Sambil mengangkat lightstick, mereka meneriakkan fanchant dengan begitu semangat sampai membuat IU terkesima.

"Luar biasa. Dari awal sampai akhir semuanya dinyanyikan bareng. Mantap," kata IU setelah menyanyikan lagu 'Celebrity'. "Tepuk tangan untuk kalian semua. Tolong beritahu kanan kiri kalian 'luar biasa'."



Penyanyi Korea Selatan, IU menggelar konser 2024 IU H.E.R. World Tour Concert in Jakarta di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, 27 dan 28 April 2024. Dok. CK Star Entertainment

Konser IU Dibanjiri Konfeti Lucu

Selain suara penggemar, konser IU terasa begitu spektakuler dan megah dengan panggung yang canggih penuh LED serta sinar laser warna-warni. Menariknya, selama konser berlangsung, begitu banyak ledakan konfeti terutama di bagian lagu-lagu up beat seperti "Celebrity", "Blueming", "eight", "YOU&I", dan lainnya. Terlihat area lantai depan panggung dipenuhi dengan konfeti berbagai bentuk.

Bukan konfeti biasa yang tembakan, tetapi kertas berwarna ungu dengan gambar kartun Tweety yang memang identik dengan IU. Karena begitu lucu dan langka, kertas-kertas konfeti tersebut menjadi buruan para penonton sebagai kenang-kenangan untuk dibawa pulang.



Konser IU terasa semakin spesial dengan hadiah yang diberikan oleh ibu IU untuk seluruh penonton yang hadir. Sebelum pertunjukan, para pemegang tiket menerima gantungan kunci bertema konser, tiga photo card, dan mini photo holder yang disiapkan secara khusus oleh ibu IU sendiri. "Ini adalah oleh-oleh dari ibu saya untuk UAENA Indonesia," kata IU di atas panggung.



Setlist Konser IU di Jakarta Hari Kedua

Holssi

Jam Jam

Ah puh

BBIBBI

Obliviate

Celebrity

Blueming

Coin

eight

I stan U

Havana

Meaning of You

strawberry moon

Through the Night

Shopper

Above the Time

YOU&I

Love wins all

(Encore)

Shh..

Twenty-three

Holssi

(En-encore)

Someday

Knees

My Sea

LILAC

Palette

