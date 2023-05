Profil Roh Yoon Seo Beserta Fakta Menariknya, Meraih Best New Actress di Baeksang 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Roh Yoon Seo merupakan aktris pendatang baru berbakat yang berhasil memenangkan penghargaan dalam Baeksang Arts Awards 2023 sebagai Best Newcomers TV Series. Bakat aktingnya yang selalu ditampilkan dengan baik ini, mampu menarik hati banyak penonton hingga menghasilkan drama dengan rating yang melambung tinggi.

Sebelum berperan dalam drama Crash Course in Romance, Roh Yoon Seo berperan dalam drama Our Blues yang akhirnya membuat namanya semakin dikenal publik sebagai bintang baru berbakat Korea Selatan. Untuk itu, mari simak profil Roh Yoon Seo beserta fakta menariknya yang baru meraih penghargaan sebagai aktris pendatang baru drama korea berikut ini.

1. Profil Roh Yoon Seo

Roh Yoon Seo lahir di Korea Selatan pada 25 Januari 2000 dan memiliki kakak perempuan serta adik laki-laki. Wanita berzodiak aquarius ini tumbuh dan besar di Seoul, kemudian memiliki seekor anjing peliharaan bernama Canoe. Debut pada 2022 melalui drama Our Blues, Roh Yoon Seo berada di naungan agensi MAA Entertainment bersama dengan Sung Ji Young, Hong Suzu, dan Jo Hye Joo.

Aktris dengan tinggi badan 167 ini merupakan seorang mahasiswa jurusan seni rupa di Ewha Womans University yang jago melukis, hingga memiliki akun Instagram khusus @rys_art__ untuk publikasi berbagai lukisannya. Dikenal sebagai sosok yang cantik, pintar, dan berbakat, membuat Roh Yoon Seo disegani publik dan dicintai banyak orang.

2. Perjalanan Karier Roh Yoon Seo

Roh Yoon Seo. Foto: Instagram Roh Yoon Seo.

Sebelum menjadi aktris terkenal seperti sekarang, Roh Yoon Seo adalah seorang model yang di bawah agensi MAA Entertainment. Roh Yoon Seo memulai perjalanan kariernya sebagai model iklan kosmetik pada 2018 dan memulai debut akting dengan membintangi drama Our Blues pada 2022. Kemudian, film pertama yang dibintangi Roh Yeon Seo bertajuk 20th Century Girl pada 2022. Berkat kemampuan aktingnya yang memerankan karakter dengan baik, reputasi Roh Yoon Seo semakin meningkat. Hingga baru-baru ini, Roh Yoon Seo membintangi drama Crash Course in Romance pada 2023 sebagai Nam Hae Yi.

3. Roh Yoon Seo Selalu Mengutamakan Pendidikan

Roh Yoon Seo merupakan aktris yang selalu berusaha mengutamakan pendidikan, ia berhasil mewujudkan impiannya dengan bersekolah Departemen Seni Rupa Sunhwa Arts High School. Kemudian dilanjutkan dengan menempuh pendidikan jurusan Seni Rupa di Ewha Womans University. Kini ia telah menyelesaikan kuliahnya dari universitas tersebut pada Maret lalu. Yoon Seo bahkan membagikan sejumlah foto kelulusannya di akun Instagram pribadinya, ia tampak terlihat bahagia saat memakai toga dan memegang bunga.

4. Menjadi model MV Zico

Roh Yoon Seo sempat menjadi model MV Zico bertajuk Freak pada 2022. Menariknya, dalam video klip tersebut Roh Yoon Seo tampil cool dan edgy. Sangat berbanding terbalik dengan imagenya yang polos dan manis.

5. Aktris Pendatang Baru Super Kaya Raya

Dikenal sebagai aktris pendatang baru super kaya raya yang langsung melejit semenjak debut menjadi artis, sekaligus mendalami dunia model dan endorsement. Kekayaan Roh Yoon Seo saat ini diperkirakan mencapai US$ 1,5 juta atau sama dengan Rp21 miliar, setelah satu tahun debut menjalani seni peran.

Nah, itu dia profil Roh Yoon Seo beserta fakta menariknya yang berhasil meraih penghargaan sebagai aktris pendatang baru drama Korea.

NUR QOMARIYAH

