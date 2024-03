3 Drakor yang Dibintangi Ryu Da In

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ryu Da Bin atau Ryu Da In baru-baru ini disoroti, karena kedekatannya dengan Lee Chae Min. Keduanya pernah kerja bersama dalam drama Korea Crash Course in Romance (2023). Ryu Da In berperan sebagai Jang Dan Ji dan Lee Chae Min berperan sebagai Lee Sun Jae.

Ryu Da-In aktris kelahiran 29 September 2000. Kariernya berakting telah memerankan tiga drama. Apa saja?

1. Pyramid Game

Pyramid Game (2024) bercerita tentang Sung Soo Ji (Bona) yang pindah ke sekolah di Seoul. Di kelasnya, ia menemukan lingkungan yang aneh, para siswanya memainkan permainan piramida. Dengan permainan ini, popularitas diukur dengan jumlah suara.

Siswa dengan jumlah suara terendah mendapat F dan diperlakukan kasar. Sung Soo Ji mendapat nol suara dan menjadi sasaran. Meskipun diintimidasi, dia mencoba mengakhiri permainan itu dan mengatasi kesulitan di sekolahnya. Ryu Da In berperan sebagai salah satu siswa bernama Myung Ja Eun.

2. Crash Course in Romance

Crash Course in Romance (2023) bercerita tentang Nam Haeng Seon (Jeon Do Yeon), mantan atlet nasional yang menjalankan toko makanan dengan kepribadian yang positif dan stamina tinggi. Dia bertemu dengan Choi Chi Yeol (Jung Kyoung Ho), guru populer yang dikenal sebagai Ilta Instructor.

Ryu Da In berperan sebagai Jang Dan Ji, teman sekolah keponakan Nam Haeng Seon bernama Nam Hae E.

3. 18 Again

Drakor 18 Again (2020) ini bercerita tentang Jung Da Jung (Kim Ha Neul) yang menikah dengan Hong Dae Young (Yoon Sang Hyun). Mereka berusia 37 tahun, dan memiliki dua anak. Namun, ia muak dengan suaminya yang tidak produktif dan meminta cerai.

Hong Dae Young (Lee Do Hyun) tiba-tiba berubah menjadi pemuda berusia 18 tahun yang bersekolah di SMA Serim, dia mengubah namanya menjadi Ko Woo Young dan memulai hidup baru dengan pikiran yang tetap dewasa.

Di drama ini, Ryu Da In berperan menjadi Hwang Young Sun, siswa di sekolah yang sama dengan Ko Woo Young.

