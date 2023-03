Episode Terakhir Crash Course in Romance Raih Rating Tertinggi ke-6 dalam Sejarah tvN

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Crash Course in Romance telah menampilkan episode terakhirnya dengan rating 17 persen. Mengutip Soompi, pencapaian tersebut menempatkan Crash Course in Romance menjadi drama dengan rating tertinggi keenam dalam sejarah tvN.

Crash Course in Romance Jadi Drama dengan Rating Tertinggi Keenam

Crash Course in Romance bercerita tentang kehidupan instruktur matematika nomor 1 di Korea Selatan dan pemilik restoran lauk. Bumbu romansa yang manis dan ringan menjadi salah satu daya tarik yang dimilikinya.

Mengutip Asian Wiki, drama ini mendapatkan rating 4 persen pada penayangan episode pertama dan secara signifikan naik hingga episode terakhir atau 16 yang menyentuh 17 persen.

Dikutip dari Soompi, 5 drama lain yang memiliki rating terbaik dalam sejarah tayang tvN adalah Crash Landing on You (2019), Reply 1988 (2015), Goblin (2016), Mr. Sunshine (2018), dan Mr. Queen (2020). Crash Course in Romance menjadi drama pertama di 2023 yang mendapatkan rating keenam tertinggi dan menjadi pencapaian terbaru tvN setelah 3 tahun.

Menggaet Sejumlah Aktor dan Aktris Ternama Korea Selatan

Jeon Do Yeon dan Jung Kyung Ho dalam drama Crash Course in Romance. Dok. Netflix

Drama Crash Course in Romance menampilkan sejumlah aktor dan aktris ternama Korea Selatan, seperti Jeon Do Yeon, Jung Kyung Ho, Kim Mi Kyung, Oh Eui Sik, Bae Hae Sun, dan lain sebagainya.

Kemampuan akting yang dimiliki para pemain juga menjadi alasan drama ini mendapatkan banyak penggemar. "Jeon Do Yeon dan Jung Kyung Ho, keduanya berakting sangat baik sehingga tidak bisa dibedakan adegannya sesuai naskah atau improvisasi," komentar penggemar di Twitter @runninga1***.

Selain itu, akting Shin Jae Ha dinilai berhasil membawakan tokoh penjahat, Ji Dong Hui. Mengutip Korea Boo, penggemar mengecam Ji Dong Hui karena dinilai tidak memiliki empati. "Aku tidak percaya dia melempar dirinya seperti itu tanpa perasaan bersalah," tulis seorang penonton.

Sementara itu, Jung Kyung Ho, pemeran utama laki-laki yang berperan sebagai instruktur matematika membagikan pengalamannya dalam mendalami karakter 'genius'. Karakter ini dinilai menjadi sebuah tantangan baru dalam karir aktingnya.

"Tokohku lebih cocok disebut sebagai instruktur terkenal dibandingkan genius. Untuk berperan menjadi instruktur terkenal, aku mempelajari matematika dalam naskah," tutur pacar anggota SNSD, Choi Soo Young, dikutip melalui Forbes.

GABRIELLA AMANDA | KOREA BOO | FORBES | SOOMPI | ASIAN WIKI

