Kata Jeon Do Yeon Soal Perannya di Kill Boksoon Bertolak Belakang dengan Crash Course In Romance

TEMPO.CO, Seoul - Aktris Korea Selatan, Jeon Do Yeon kembali muncul dengan film laga terbarunya berjudul Kill Boksoon. Peran Jeon Do Yeon dalam film yang akan dirilis besok di Netflix ini sangat bertolak belakang dengan drama komedi romantis terakhirnya, yaitu Crash Course in Romance.

Di Kill Boksoon, Jeon Do Yeon berperan sebagai Gil Boksoon yang menjalani hidup ganda sebagai seorang ibu tunggal dan pembunuh legendaris di agensi pembunuh elit bernama MK Ent. Sementara di Crash Course in Romance, Jeon Do Yeon berperan sebagai Nam Haeng Seon, pemilik toko lauk yang juga mantan atlet nasional dan membesarkan keponakan perempuannya yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri.

Jeon Do Yeon dalam drama Crash Course in Romance. Foto: Instagram/@tvn_drama

Perilisan Kill Boksoon cukup berdekatan dengan penayangan Crash Course In Romance. Rupanya Jeon Do Yeon bisa memahami jika penonton Kill Boksoon masih terbayang dengan karakternya yang ikonik di Crash Course In Romance.

"Saya tidak menyangka Kill Boksoon dirilis begitu cepat. Karena orang-orang masih mengingatku dari Crash Course In Romanc, orang-orang bercanda membicarakan kehidupan ganda Nam Haeng Seon," kata Jeon Do Yeon saat konferensi pers Kill Boksoon di Grand Intercontinental Seoul Parnas, Korea Selatan pada Selasa, 21 Maret 2023.

Peran Ganda Jeon Do Yeon di Kill Boksoon



Karakter Gil Boksoon digambarkan sebagai pembunuh legendaris yang tidak pernah gagal dalam salah satu tugasnya. Jeon Do Yeon harus berperan ganda, menjadi seorang pembunuh yang membunuh orang dan seorang ibu yang penuh kasih membesarkan seorang anak.

Cuplikan film Kill Boksoon. Dok. Netflix

Peran ganda tersebut tidak terlalu sulit bagi Jeon Do Yeon karena dalam kehidupan nyata ia juga menjalaninya. "Meskipun saya jelas bukan seorang pembunuh, saya juga menjalani kehidupan ganda (di kehidupan nyata), sebagai ibu dan aktris. Jadi bagi saya itu tidak terlalu baru," kata Jeon Do Yeon.

Jeon Do Yeon: Membesarkan Anak Lebih Sulit daripada Bekerja



Aktris 50 tahun yang sudah sering datang ke berbagai festival film internasional ini kerap memerankan karakter sebagai seorang ibu. Salah satu dialog dalam film Kill Boksoon, Jeon Do Yeon mengatakan bahwa "membunuh lebih mudah daripada membesarkan anak' merujuk pada pekerjaan karakternya sebagai pembunuh.

Saat ditanya mengenai pandangannya terhadap pernyataan tersebut, Jeon Do Yeon mengakui kalau membesarkan anak lebih sulit daripada bekerja. "Tidak ada yang mudah, pasti. Tapi menurut saya bekerja agak lebih mudah daripada membesarkan anak. Saya memiliki kendali lebih besar dalam pekerjaan saya, tetapi dalam hal membesarkan anak saya, ada hal-hal yang berada di luar jangkauan saya. Hal-hal yang saya tidak punya pilihan selain menerima. Itu sebabnya saya pikir bekerja lebih mudah," kata Jeon Do Yeon.

