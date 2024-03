Choi Beomgyu: Menengok Perjalanan Bermusik Salah Satu Member TXT

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Korea Selatan Choi Beomgyu tepat lahir 23 tahun lalu, pada 13 Maret 2001. Lelaki anggota grup K-Pop Tomorrow X Together disingkat TXT ini sudah menjadi trainee selama 5 tahun sebelum debut bersama TXT pada Maret 2019.

Keterampilannya adalah menulis lirik dan produksi musik. Ia pernah menuliskan lirik dan memproduksi beberapa lagu untuk TXT. Ini dilakukannya saat ia menjadi bagian dari subunit TXT bernama TXT-C. Adalah lagunya berjudul Ghosting, Wishlist, What If I had Been that Puma, dan Anti Romantic.

Mengutip wawancaranya di weverse magazine cara mengungkapkan perasaan baginya adalah deengan menulis lagu. Ia juga merekomendasikan lagu Ariana Grande judul POV, tentang seseorang yang ingin mencintai dirinya sendiri sebagaimana dicintai oleh orang lain.

Film kesukaannya adalah Agust Rush, drama musikal Amerika tahun 2007 yang dibintangi Robin Williams, Terrence Howard, dan lainnya.

Deretan penghargaan Choi Beomgyu cukup banyak. Ia mendapati Best New Male Artist di Melon Music Awards tahun 2019. Lalu Best New Male Artist di Mnet Asian Music Awards (2019). Dia pun menyebet penghargaan Rookie of the Tear di Seoul Music Awards (2020).

Cita-citanya bukan menjadi idola K-pop, ia menggeluti hobi bermain music lantaran band di sekolahnya. Ia pun juga gemar bermain giar. Beomgyu bergabung di Big Hit Entertainment usai menerima ajakan mengikuti audisi di Seoul.

Dilansir dari hallyuidol, Choi Beomgyu miliki kemampuan bilingual, berbahasa Inggris dan Korea. Ia sempat bersekolah di akademi Bahasa Inggris yang sama dengan Suga BTS.

