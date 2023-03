5 Fakta Menarik tentang Choi Beomgyu TXT

TEMPO.CO, Jakarta - Choi Beomgyu penyanyi, rapper, dan penari asal Korea Selatan. Mengutip KProfiles, Choi Beomgyu lahir pada 13 Maret 2001 di Daegu, Korea Selatan. Ia anggota dari Tomorrow X Together atau TXT.

Fakta tentang Choi Beomgyu

1. Debut bersama TXT

Choi Beomgyu bergabung dengan Big Hit Entertainment sebagai trainee pada 2018. Mengutip KPopping, setelah berlatih selama tiga tahun, Beomgyu melakukan debut resmi pada 4 Maret 2019. Ia sebagai anggota TXT membawakan lagu Crown.

2. Penggemar BTS

Choi Beomgyu dikenal daya tariknya yang unik dan energinya yang tinggi. Menurut orang-orang di sekitarnya, Beomgyu dikenal sebagai pembuat suasana atau mood maker. Dia juga penggemar BTS.

3. Suka bermain gitar elektrik

Mengutip KPoper, Choi Beomgyu juga pandai memainkan gitar elektrik. Dia belajar bermain gitar secara otodidak. Dia mengaku pernah tergabung dalam band rock.

4. Menulis dan memproduksi lagu

Choi Beomgyu juga dikenal sebagai salah satu anggota TXT yang berbakat dalam menulis lirik dan memproduksi musik. Dia mengaku telah lama membuat lagu, bahkan ambil bagian dalam memproduseri lagu TXT, Maze in the Mirror.

Pada 2022, Choi Beomgyu menjadi bagian dari subunit TXT bernama TXT-C. Dia juga menulis lirik dan memproduksi beberapa lagu untuk TXT seperti Ghosting, Wishlist,What if I had been that Puma, dan Anti-Romantic.

5. Penghargaan

Choi Beomgyu telah mendapat beberapa penghargaan. Itu ermasuk Best New Male Artist di Melon Music Awards (2019), dan Best New Male Artist di Mnet Asian Music Awards (2019). Dia juga mendapat penghargaan Rookie of the Year di Seoul Music Awards pada 2020.

