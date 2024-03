5 Tahun Eksis di Dunia Musik, TXT Banyak Meraih Penghargaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Debut Tomorrow X Together atau TXT sejak 2019, menjadikan salah satu boy band asal Korea Selatan ini menjadi salah satu grup paling dikenal di dunia musik. Anggotanya terdiri dari lima orang, di antaranya Yeonjun, Soobim, Beomgyu, Taehyun, dan Hueningkai.

Grup ini merupakan boy grup kedua yang debut di bawah manajemen Big Hit Music.

Perjalanan Prestasi TXT

Melansir USE Today, sejak debut TXT sudah merilis tiga album studio, satu penerbitan ulang, enam EP, dan beberapa single.

Masa debutnya TXT menjadi artis K-pop tercebat yang duduki puncak tangga lagu Billboard World Albums dan World Digital Song Sales dengan single “Crown” dan EP “The Dream Chapter: Star”. Grup ini sudah mencapai beberapa tangga lagu Billboard, masuk di dalamnya Billboar 200 dengan tiga entri top 10.

Perjalanan TXT banyak mendapati berbagai penghargaan. Tahun 2019, grup ini menangkan berbagai penghargaan artis baru. Di antaranya Rookie of the Year di Asia Artist Awards, Best New Male Artist di Genie Music Awards, dan Best New Male Artist di MAMA Awards.

Pada 2021, TXT menerima penganugerahan Penghargaan Ikon Pop Pria oleh GQ Jepang. Tahun depannya 2022, TXT menerima penghargaan dari Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata sebuah penghargaan bergengsi di Korea Selatan.

Pada 2023 kembali grup ini memenangkan penghargaan. Dari Bintang K-Pop Dunia di Circle Chart Music Awards. Di Hanteo Music Awards 2023, TXT menerima penghargaan utama dan Global Artist Award untuk Asia.

TXT juga menjadi grup K-Pop pertama yang tampil di Lollapalooza pada 30 Juli 2022.

Diskografi Tomorrow X Together (TXT)

· The Dream Chapter: Star

· The Dream Chapter: Magic

· The Dream Chapter Eternity

· Minisode1: Blue Hour

· The Chaos Chapter: Freeze

· The Chaois Chapter: Fight or Escape

· Minisode2: Thursday’s Child

· The Name Chapter: Temptation

· The Name Chapter: Freefall

