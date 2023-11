Jungkook BTS dan TXT Menang di MTV Europe Music Awards 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar bahagia buat para pencinta K-Pop! Jungkook BTS dan TXT berhasil meraih penghargaan di MTV Europe Music Awards (EMAs) 2023. Pada Ahad malam, 5 November waktu setempat, MTV mengumumkan pemenang Europe Music Awards tahun ini. Berita tersebut disebarkan oleh panitia penyelenggaraan ajang penghargaan musik MTV.

Berapa Piala yang Diperoleh Jungkook BTS dan TXT

Jungkook berhasil membawa 2 piala sekaligus. Ia menang kategori K-pop Terbaik dan Lagu Terbaik. Penghargaan itu diberikan untuk lagu "Seven" (featuring Latto) yang merupakan pra-rilisnya di album Golden.

Sementara boy band K-pop Tomorrow X Together (TXT) terpilih sebagai Best Push Act atau Artis Terobosan Terbaik di penyelenggaraan EMAs tahun ini. Ini merupakan MTV EMA kedua yang berhasil disabet oleh TXT. Sebelumnya, mereka juga meraih penghargaan Best Asia Act pada tahun lalu.

Idola K-Pop ini bikin para penggemar bangga. Jungkook BTS berhasil menjadi solois K-Pop yang melebarkan kariernya ke industri musik internasional, khususnya Eropa. TXT juga telah memperkenalkan grup idola dari Korea Selatan yang terbukti bisa mendapatkan hati dari luar Korea.

Tomorrow X Together atau TXT tampil di MTV Video Music Awards 2023 di Prudential Center, New Jersey, Amerika Serikat, Selasa, 12 September 2023. (Twitter/@vmas)

Kemenangan Penting Bagi Karier Jungkook dan TXT

Banyak fans yang mengomentari kemenangan mereka. Menurut netizen, kemenangan ini adalah hal yang penting bagi karier BTS maupun TXT ke depannya. Apalagi, MTV EMA menjadi salah satu ajang penghargaan musik besar yang ada sampai saat ini.

Publik pun menilai kalau kerja keras mereka pantas untuk diapresiasi di kancah internasional. "Well deserved for Jungkook BTS and TXT," "Ini adalah kemenangan berharga dan sangat penting untuk Jungkook," tulis beberapa penggemar yang berkomentar di Twitter.

MTV Europe Music Awards (EMA) merupakan penghargaan bagi musikus Eropa dan dimulai sejak tahun 1994 oleh MTV Eropa. Tuan rumah untuk perayaan setiap tahunnya selalu berbeda-beda.

Tahun ini, acara perayaan awards tersebut awalnya dijadwalkan akan berlangsung pada minggu sebelumnya di Paris, Prancis. Namun sayang, MTV EMAs akhirnya harus batal karena konflik internasional yang saat ini sedang memanas, yakni serangan Israel di jalur Gaza, Palestina.

Untuk mengetahui daftar lengkap pemenang tahun ini, bisa dilihat di situs resmi MTV EMA. Selamat untuk Jungkook dan TXT!

SOOMPI | KOREA JOONGANG DAILY

