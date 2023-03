Profil Choi Beomgyu TXT dan Aktivitas Lainnya di Luar Bermusik

TEMPO.CO, Jakarta - Choi Beomgyu anggota Tomorrow X Together atau TXT lahir di Daegu, pada 13 Maret 2001. Sebelum debut bersama TXT, Choi Beomgyu terlihat dalam beberapa video klip dan acara televisi. Dia juga dikenal sebagai salah satu anggota TXT yang terampil menulis lirik dan memproduksi musik.

Mengenal Choi Beomgyu

Choi Beomgyu menempuh pendidikan di Hanlim Multi Arts High School. Beomgyu bergabung dengan Big Hit Entertainment sebagai trainee pada 2018. Mengutip KPopping, setelah berlatih selama tiga tahun, Beomgyu melakukan debut resminya pada 4 Maret 2019

Pada 2022, Choi Beomgyu menjadi bagian dari subunit TXT bernama TXT-C. Dia juga menulis lirik dan memproduksi beberapa lagu untuk TXT, yaitu Ghosting, Wishlist, What if I had been that Puma, dan Anti-Romantic.

Choi Beomgyu telah mendapat beberapa penghargaan. termasuk Best New Male Artist di Melon Music Awards (2019), dan Best New Male Artist di Mnet Asian Music Awards (2019). Dia juga mendapat Rookie of the Year di Seoul Music Awards (2020).

Beomgyu sejak kecil tidak bercita-cita menjadi idola K-pop. Dia hanya senang bermain musik karena memilik band di sekolahnya. Ia juga suka bermain gitar. Beomgyu bergabung dengan Big Hit Entertainment setelah menerima ajakan mengikuti audisi di Seoul. Dia menjalani masa pelatihan selama dua tahun sebelum debut di bawah nama TXT bersama anggota lainnya.

Diskografi

Album studio

The Dream Chapter: Star (2019)

The Dream Chapter: Magic (2019)

The Dream Chapter: Eternity (2020)

Minisode1: Blue Hour (2020)

The Chaos Chapter: Freeze (2021)

The Chaos Chapter: Fight or Escape (2021)

