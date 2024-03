Daftar Idol dan Grup K-Pop yang akan Comeback Mulai 1 April 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki bulan April, sejumlah idol dan grup K-Pop dijadwalkan melakukan comeback dengan merilis karya-karya terbarunya. Mereka juga akan menyapa para penggemar dan melakukan kegiatan promosi selama beberapa hari ke depan.

Melansir dari laman Kpop Official, terdapat sejumlah solois dan grup K-Pop yang masuk dalam daftar lineup comeback April 2024. Di antaranya adalah BABYMONSTER, TOMORROW X TOGETHER, RIIZE, Lee Mujin, Bang Yedam, Loossemble, dan lain sebagainya.

Lantas, siapa saja idol dan grup Kpop yang akan comeback pada April 2024? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Comeback 1 April

Pada 1 April 2024, terdapat sejumlah grup K-Pop yang akan melakukan comeback. Salah satunya adalah BABYMONSTER yang akan merilis mini album pertamanya BABYMONS7ER dengan lagu utama 'SHEESH'.

Kemudian ada TOMORROW X TOGETHER (TXT) yang akan kembali dengan mini album keenamnya minisode 3: Tomorrow. Selain itu, ada juga grup band wanita Korea, QWER yang akan merilis mini album pertamanya MANITO pada 1 April 2024.

TOMORROW X TOGETHER atau TXT di acara Red Carpet Golden Disc Awards ke-38 di Jakarta pada Sabtu, 6 Januari 2024. TEMPO/Marvela

Comeback 2 April

NOWADAYS akan kembali menyapa para penggemarnya dengan merilis album single pertama mereka NOWADAYS. Adapun lagu utama mereka berjudul 'OoWee'. Di hari yang sama, eks anggota grup Treasure, Bang Yedam akan merilis single digital berjudul ‘Officially Cool’ yang berkolaborasi dengan Winter aespa.

Comeback 3 April

I.M (MONSTA X) menjadi satu-satunya solois yang melakukan comeback pada 3 April 2024. Dia akan merilis Extended Player (EP) ketiganya yang bertajuk Off The Beat. Ada juga girl group KISS OF LIFE yang akan comeback dengan single album pertamanya Midas Touch.

Grup band Catch The Young turut meramaikan comeback di 3 April dengan merilis mini album keduanya Catch The Young: Fragments of Odyssey. Selain itu, ada DRIPPIN yang akan merilis single album keempatnya yang bertajuk Beautiful MAZE.

Comeback 4 April

Solois E.SO akan merilis single terbarunya yang berjudul ‘DESSERT’ pada 4 April 2024. Ada juga girl group ILY:1 yang akan comeback dengan digital single keduanya yang bertajuk ‘IMMM’. Kedua idol dan grup K-Pop tersebut akan merilis karya terbarunya pada 12.00 PM waktu Korea Selatan (KST).

Comeback 5 April

Boy Group asuhan NineTwo Entertainment, 3WAY Project dijadwalkan akan melakukan comeback pada 5 April 2024. Grup yang dipunggawai oleh Haecheon, Ryo, Wooseok, Rintaro, Jeongyoon, dan Donghyun ini akan merilis single bertajuk ‘On My Way’.

Comeback 8 April

One and Off atau yang lebih dikenal sebagai ONF akan kembali menyapa penggemarnya pada 8 April 2024 mendatang. Merilis mini album kedelapan, karya ONF kali ini bertajuk BEAUTIFUL SHADOW. Adapun lagu utamanya akan berjudul ‘Bye My Monster’.

Comeback 9 April

Tiga grup direncanakan akan melakukan comeback pada 9 April 2024. Mereka adalah NCHIVE, EPEX, dan Rolling Quarts. NCHIVE akan merilis single album pertamanya, DRIVE. Sementara EPEX, akan kembali menyapa penggemarnya dengan album penuh pertama mereka yang berjudul Youth Chapter 1 : YOUTH DAYS. Selain itu, Rolling Quartz juga akan merilis digital single terbaru setelah menyelesaikan tur dunia mereka.

NCHIVE. Foto: Instagram.

Comeback 11 April

Sebelum merilis album penuh pertamanya pada 31 Mei 2024 mendatang, grup wanita ARTMS akan merilis dua premier single pada April 2024. Premier single pertama akan dirilis pada 11 April dengan judul ‘Flower Rhythm’. Lalu ada premier single ‘Candy Crush’ pada 25 April 2024.



Comeback 15 April

Salah satu grup dari HYBE Label, BOYNEXTDOOR akan melakukan comeback pada 15 April 2024. Grup di bawah naungan agensi KOZ Entertainment ini akan mengeluarkan EP album kedua mereka yang bertajuk HOW?. Selain itu, ada juga girlgroup Loossemble yang akan merilis mini album keduanya yang bertajuk One of a Kind.

Pada bulan ini juga, boy group asal SM Entertainment, RIIZE direncanakan akan melakukan comeback terbarunya. Namun, belum ada informasi lebih lanjut mengenai perilisan karya terbaru mereka.

