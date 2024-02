Sinopsis Anyone But You dan dan Profil Pemerannya, Tayang di Indonesia 29 Februari 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anyone But You film romantis komedi yang akan tayang di Indonesia pada 29 Februari 2024. Sebelumnya, film ini telah tayang di AMC Lincoln Square Theater pada 11 Desember 2023 dan tayang menyeluruh di Amerika Serikat pada 22 Desember 2023.

Sinopsis Anyone But You

Deretan Film yang Dibintangi Sydney Sweeney

Dikutip dari Collider, film ini terinspirasi oleh Much Ado About Nothing karya Shakespeare. Anyone But You mengikuti kiasan klasik tentang musuh menjadi teman dan kekasih. Dalam komedi ini, dua musuh bebuyutan melakukan berbagai trik untuk saling membalas. Will Gluck menyutradarai film Anyone But You, dan ikut menulis naskah bersama Ilana Wolpert.

Anyone But You mengisahkan tentang pertemuan romantis antara Bea (Sydney Sweeney) dan Ben (Glen Powell) di kafe, Boston. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu keduanya saling menyukai dan menjalin hubungan.

Pemeran Anyone But You

1. Sydney Sweeney

Dikutip dari Britannica, Sydney Sweeney lahir di Spokane, Washington, pada 12 September 1997. Ia anak sulung dari pasangan Lisa Sweeney, pengacara dan Steven Sweeney seorang profesional di bidang kesehatan.Orang tua Sweeney mendorongnya untuk mencoba banyak hal semasa muda anak sulungnya.

Ia terjun ke dunia akting mengikuti audisi untuk peran dalam film horor independen ZMD: Zombies of Mass Destruction (2009), yang mengambil lokasi syuting di dekat kampung halamannya. Adik laki-lakinya, Trent, juga tampil dalam film tersebut. Sweeney akhirnya meyakinkan keluarganya untuk pindah ke Los Angeles agar ia bisa mengejar karier akting. Peran awalnya termasuk penampilan di serial televisi Heroes (2009), Criminal Minds (2009), Grey's Anatomy (2014), dan Pretty Little Liars (2017).

Setelah lama di dunia akting, ia memberanikan diri untuk membuka perusahaan produksi Fifty-Fifty Films pada 2020 untuk membuka peluang bagi para penulis naskah dan produser perempuan. Proyek pertama perusahaan ini serial HBO The Players Table, yang didasarkan pada novel misteri pembunuhan karya penulis Jessica Goodman, They Wish They Were Us (2020).

2. Glen Powell

Ia memerankan Ben dalam Anyone But You. Nama lengkap dia Glen Thomas Powell Jr. Ia lahir di Austin, Texas, pada 21 Oktober 1988. Dikutip dari The Moviedb Glen memulai kariernya dengan peran kecil di televisi dan film seperti The Dark Knight Rises (2012) dan The Expendables 3 (2014). Ia mendapat peran besar sebagai Chad Radwell dalam serial komedi-horor Fox, Scream Queens (2015-2016) dan film komedi remaja Everybody Wants Some!! (2016), drama Hidden Figures (2016).

Ia juga pernah memerankan Charlie Young dalam Set It Up (2018). Aktingnya mendapat pengakuan internasional ketika berperan sebagai Letnan Jake dalam Top Gun: Maverick (2022) dan sebagai penerbang Thomas Hudner dalam Devotion (2022).

