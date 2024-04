The Fall Guy Tayang, Mengenal 2 Pemeran Utama Film Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Fall Guy film aksi stuntman produksi Universal Pictures yang tayang di bioskop Indonesia, pada Rabu, 24 April 2024. Film ini menayangkan berbagai adegan ledakan, tembakan, kecelakaan, dan lompatan dari ketinggian.

The Fall Guy mengisahkan perjalanan stuntman yang mengalami kecelakaan serius dan hampir mengakhiri kariernya. Film ini dibintangi oleh sejumlah peraih nominasi Oscar seperti Ryan Gosling (Colt Seavers) dan Emily Blunt (Jody Moreno).

1. Ryan Gosling

Dalam film ini Ryan Gosling mendapat peran utama sebagai Colt Seavers. Gosling memulai kariernya dengan menghadiri audisi terbuka untuk serial televisi The Mickey Mouse Club pada Januari 1993.

Setelah mendapat peran dalam serial televisi The Mickey Mouse Club, Gosling berfokus mendalami akting. Ia mendapat banyak kesempatan berakting dalam serial Breaker High (1997), Young Hercules (1998), The Slaughter Rule (2002), dan Remember the Titans (2000).

Dikutip IMDb, Ryan Gosling mulai dikenal ketika tampil dalam filmThe Believer (2001). Nama Gosling makin dikenal ketika tampil dalam film The Notebook (2004). Ia dinobatkan sebagai salah satu dari 50 Hottest Bachelors menurut People Magazine.

Puncak karier Ryan Gosling ketika dia mendapat peran dalam film Half Nelson (2006) yang membuat namanya masuk ke dalam nominasi Academy Award sebagai aktor terbaik. Ia juga membintangi film Barbie (2023)

2. Emily Blunt

Blunt mendapat peran sebagai Jody Moreno yang merupakan mantan Colt Seavers. Ia aktris yang dikenal berkat penampilannya yang mencuri perhatian dalam The Devil Wears Prada (2006). Film tersebut menuai pujian yang membawa ia segera mendapat peran utama dalam berbagai film, termasuk film periode The Young Victoria (2009).

Ia menyukai akting sejak mengikuti latihan akting untuk mengatasi kegugupannya. Dia awalnya berniat menjadi penerjemah langsung untuk PBB. Namun, penampilan Blunt dalam produksi siswa musikal Bliss (2000) di Edinburgh Fringe Festival membuatnya menarik perhatian agen.

Ia ditawari peran kemudian muncul di Judi Dench in a West End (2001) dalam produksi West End The Royal Family. Tahun berikutnya, Blunt berperan sebagai Juliet dalam produksi Romeo and Juliet di Festival Chichester.

Dia juga mengisi suara untuk film komedi animasi My Little Pony: The Movie (2017), yang diangkat dari serial TV populer, dan Animal Crackers (2017). Blunt membintangi film horor A Quiet Place (2018), tentang keluarga muda yang bertahan hidup di dunia yang telah diserang monster.

