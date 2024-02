Deretan Film yang Dibintangi Sydney Sweeney

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film terbaru Marvel, Madame Web dibintangi Sydney Sweeney. Memerankan Julia Carpenter, ia menjadi salah satu dari tiga remaja yang menjadi superheroine.

Bersama Cassandra Webb, mereka berusaha melindungi diri dari musuh, Ezekiel Sims. Julia, yang mewarisi identitas Spider-Woman. Ia memiliki kekuatan serupa dengan Spiderman, termasuk spider-sense, tetapi menggunakan blast psikis untuk melawan musuh. Selain Madame Web dan Euphoria, Sweeney membintangi banyak film. Apa saja?

1. Reality (2023)

Reality merupakan film thriller yang disutradarai Tina Satter mengadaptasi drama panggungnya pada 2019. Drama yang berpusat interogasi Reality Winner, pegawai yang mengungkapkan laporan rahasia kepada pers. Dikutip dari Digital Spy, kisah ini bermula pada Juni 2017, Reality Winner yang saat itu berusia 25 tahun dihadapkan dengan FBI di rumahnya. Film ini memikat penonton dengan alur cerita yang menegangkan dan penampilan luar biasa dari Sydney Sweeney.

2. Americana (2023)

Americana film dengan sentuhan komedi dan dramatisasi kekerasan yang sering kali tak terduga. Dikutip dari Hollywood Reporter, Sweeney memerankan karakter Penny Jo, pelayan yang bermimpi menjadi bintang musik country.

Meskipun hidupnya penuh dengan tantangan, Penny Jo bertekad untuk meraih mimpinya. Dibantu oleh Lefty Ledbetter yang diperankan oleh Paul Walter Hauser, Penny Jo mengambil kesempatan untuk mengubah hidupnya ketika benda berharga terkait budaya Lakota menjadi poin fokus intrik kejahatan di sekitarnya.

3. Anyone But You (2023)

Anyone But You mengisahkan tentang pertemuan romantis antara Bea (Sydney Sweeney) dan Ben (Glen Powell) di kafe di Boston. Meskipun bertemu dalam keadaan yang konyol, keduanya saling menyukai dan menjalin hubungan. Plot yang rumit dan rangkaian kesalahpahaman dalam cerita ini merujuk karya Shakespeare, Much Ado About Nothing.

4. The Voyeurs (2021)

Sydney Sweeney memerankan karakter Pippa, ahli kesehatan mata atau optometris. Sweeney menghabiskan waktu untuk membuat latar belakang karakter yang detail, termasuk menulis jurnal dan membuat papan visual tentang kehidupan masa lalu Pippa. The Voyeurs juga menyelipkan tema-tema gelap yang membawa sisi terburuk dari setiap karakter yang berhasil dihadirkan dengan apik oleh Sydney Sweeney.

5. Downfalls High (2021)

Downfalls High film musikal yang ditulis dan disutradarai oleh Colson Baker dan Derek Smith, album studio kelima MGK, Tickets to My Downfall. Sweeney berperan sebagai Scarlett, seorang gadis populer di Downfalls High School.

Kisah romantis antara Scarlett dan Fenix (Chase Hudson) menggambarkan perjalanan cinta berliku dan emosi. Meskipun kisahnya tragis, film ini menghadirkan pesan tentang kekuatan cinta dan perjuangan pada masa remaja.

6. The Wrong Daughter (2018)

Sydney Sweeney memerankan karakter Samantha, gadis yang menyamar sebagai putri kandung dari pasangan Kate dan Joseph. Ketika Kate dan Joseph berusaha mencari anak yang pernah diadopsi oleh Kate, Samantha memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk dalam kehidupan mereka.

Meskipun plotnya mungkin terasa klise, film ini tetap menarik berkat akting yang kuat dari Cindy Busby sebagai Kate yang penuh semangat dan Sydney Sweeney sebagai Samantha yang bergejolak. The Wrong Daughter memikat penonton dengan campuran dialog dan karakter yang mengundang ketegangan.

7. Stolen from the Suburbs (2015)

Film Stolen from the Suburbs yang menggambarkan kekejaman perdagangan manusia dan perjuangan ibu tunggal menyelamatkan putrinya dari jaringan kejahatan tersebut. Sydney Sweeney memerankan karakter Emma Hudson, remaja yang diculik oleh sindikat perdagangan manusia.

Meskipun plotnya menegangkan dan penuh dengan adegan yang mendebarkan, menurut Female Villains, penampilan Sweeney sebagai Emma berhasil menyoroti keteguhan hati dan keberaniannya dalam menghadapi situasi yang sulit.

