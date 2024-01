Greta Gerwig Tak Masuk Nominasi Sutradara Terbaik Oscar 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Greta Gerwig tidak masuk dalam nominasi Sutradara Terbaik dalam Oscar 2024. Hal ini tentu mengejutkan, karena film Barbie yang disutradarainya termasuk dalam nominasi Film Terbaik.

Greta Gerwig justru masuk dalam nominasi Skenario Adaptasi Terbaik, bersama rekan penulis sekaligus suaminya, Noah Baumbach. Begitu juga dengan Margot Robbie, yang menjadi co-produser film itu. Dia juga tidak masuk dalam nominasi Aktris Terbaik.

Dalam pengumuman nominasi Academy Awards 2024, Selasa 23 Januari 2024, kategori Sutradara Terbaik termasuk Justin Triet untuk film Anatomy of a Fall, Martin Scorsese dalam film Killers of the Flower Moon, Christopher Nolan untuk film Oppenheimer, Yorgos Lanthimos dalam film Poor Things dan Jonathan Glazer untuk film The of Interest.

Sedangkan dalam kategori Aktris Terbaik adalah Annette Bening dalam film Nyad, Lily Gladstone dalam film Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller dalam Anatomy of a Fall, Carey Mulligan dalam film Maestro dan Emma Stone dalam film Poor Things.

Penghargaan dan nominasi yang diraih Greta Gerwig

Greta Gerwig sebelumnya mendapatkan nominasi Sutradara Terbaik untuk film Lady Bird pada tahun 2018. Film pertama yang dia sutradarai. Namun dia gagal mendapatkan nominasi di film berikutnya, Little Women tahun 2019. Tapi lewat kedua film itu, dia mendapatkan nominasi untuk kategori Best Original Screenplay dan Best Adaptional Screenplay.

Sedangkan untuk film Barbie, dia mendapat nominasi Sutradara Terbaik dari Directors Guild of America, Golden Globes, dan Critics Choice Awards awal tahun ini.

Nominasi wanita dalam Academy Awards

Tahun sebelumnya tidak ada wanita yang dinominasikan sebagai sutradara terbaik. Dalam sejarah Academy Awards hanya ada delapan perempuan yang masuk dalam nominasi Sutradara Terbaik hingga tahun ini. Dan baru ada tiga sutradara perempuan yang memenangkannya, yaitu Kathryn Bigelow pada tahun 2010 untuk The Hurt Locker, Chloé Zhao pada tahun 2021 untuk Nomadland, dan Jane Campion pada tahun 2022 untuk The Power of the Dog.

Pemilihan kategori sutradara terbaik dilakukan oleh hampir 600 anggota Direction Branch. Meski masih jarang perempuan mendapat pengakuan dalam kategori penyutradaraan, namun tidak menghentikan film mereka untuk dinominasikan sebagai film terbaik.

Tahun lalu, Women Talking karya Sarah Polley, mendapat nominasi film terbaik. Begitu juga tahun ini, film Barbie, yang disutradari Greta, juga mendapat nominasi Film Terbaik.

