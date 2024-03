Film The Sims Sedang Dibuat, Margot Robbie akan Jadi Produsernya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film adaptasi dari game terkenal The Sims sedang dalam tahap pengerjaan. Aktris Margot Robbie, Tom Ackerley, Josey McNamara, dan Sophia Kerr dari perusahaan produksi LuckyChap Entertainment bekerja sama dengan Roy Lee dan Miri Yoon dari Vertigo Entertainment untuk merilis film The Sims tersebut.

Film The Sims akan disutradarai oleh Kate Herron, yang sebelumnya menggarap serial Loki dari Marvel Cinematic Universe (MCU). Sementara, Briony Redman akan menjadi penulis skenarionya. The Sims bukan satu-satunya proyek video game yang sedang dikerjakan Kate Herron. Saat ini dia juga akan mengarahkan sebuah episode pada The Last of Us Season 2 yang akan datang.

Sejauh ini, film The Sims masih dalam tahap awal pengembangan dan belum diketahui studio mana yang akan merilisnya. Para pemerannya juga belum diumumkan.

Margot Robbie dan Rumah Produksinya

LuckyChap Entertainment sendiri merupakan perusahaan produksi Amerika yang berbasis di Los Angeles. Perusahaan ini didirikan pada 2014 oleh Margot Robbie, Tom Ackerley, Josey McNamara dan Sophia Kerr.

LuckyChap meraih kesuksesan besar pada 2023 dengan Warner Bros. ketika merilis film Barbie, dan juga memproduseri Saltburn di Prime Video karya sutradara Emerald Fennell, dan film favorit Festival Film Sundance My Old Ass, yang dijual ke Amazon MGM Studios seharga 15 juta dolar AS.

Kabar mengenai film The Sims ini muncul setelah banyaknya kemenangan dan nominasi Barbie sepanjang musim penghargaan 2024. Film yang dibintangi dan diproduseri Margot Robbie berdasarkan boneka Mattel itu, menghasilkan lebih dari 1,4 miliar dolar AS di box office global.

Tentang The Sims

The Sims adalah video game simulasi kehidupan yang dikembangkan oleh Maxis dan diterbitkan oleh Electronic Arts. The Sims menjadi salah satu waralaba video game terlaris sepanjang masa karena sudah terjual lebih dari 200 juta kopi sejak pertama kali dirilis pada 2000.

Para pengguna dapat mengontrol Sim virtual, memenuhi kebutuhan mereka dan mensimulasikan kehidupan mereka, seperti pergi bekerja, menemukan cinta dan membesarkan keluarga. The Sims adalah bagian dari seri Sim yang lebih besar, yang dimulai pada 1989 dengan SimCity karya Will Wright.

