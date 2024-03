Profil Jonathan Glazer, Sutradara The Zone of Interest Bicara Holocaust dan Kecam Serangan Israel di Gaza

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film The Zone of Interest berhasil meraih penghargaan Oscar 2024 sebagai Film Internasional Terbaik dalam Academy Awards ke-96 di Hollywood, California, AS, pada 10 Maret 2024.

Dalam pidato kemenangannya, sang sutradara Jonathan Glazer menjelaskan keterkaitan film Holocaust yang dia buat dengan yang terjadi di Palestina. Film kami menunjukkan ke mana arah dehumanisasi yang paling buruk. Hal itu membentuk semua masa lalu dan masa kini,” katanya.

Baca Juga: Israel Kerahkan Ribuan Polisi ke Masjid Al Aqsa Menjelang Salat Jumat

"Saat ini, kami berdiri di sini sebagai orang-orang yang menyangkal keyahudian mereka dan holocaust yang dibajak oleh sebuah pendudukan yang telah menyebabkan konflik bagi begitu banyak orang tak berdosa, baik korban 7 Oktober di Israel maupun serangan yang sedang berlangsung di Gaza," ujarnya yang disambut tepuk tangan meriah.

Profil Jonathan Glazer

DIlansir dari IMDb, Jonathan Glazer lahir di Inggris pada 26 Maret 1965. Jonathan pertama kali mendapat ketenaran karena karyanya yang revolusioner pada video 'Street Spirit' milik Radiohead dan video 'Virtual Insanity' milik Jamiroquai yang memenangkan beberapa penghargaan MTV.

Pada 1999, ia menyutradarai iklan Guinness yang inovatif berjudul 'Surfer'. Iklan tersebut meraih 2 penghargaan D&AD Black Pencil dan menjadi juara di sebagian besar festival penghargaan lainnya pada tahun yang sama. Film tersebut masih menjadi salah satu iklan terbaik sepanjang masa menurut banyak daftar.

Jonathan juga membuat iklan ikonis untuk Stella Artois, Levis, Nike, Sony, Volkswagen, Channel 4, Wrangler, Apple, dan banyak lainnya. Filmnya untuk Alexander McQueen memenangkan Grand Prix di Festival Ciclope di Berlin.

Pada 2000, Jonathan menyutradarai Sexy Beast yang dinominasikan sebagai Film Inggris Terbaik oleh BAFTA. Ini diikuti empat tahun kemudian dengan Birth, yang dibintangi oleh Nicole Kidman dan Lauren Bacall. Filmnya pada tahun 2014, Under The Skin, dibintangi oleh Scarlett Johansson dan merupakan adaptasi dari novel berjudul sama karya Michel Faber yang diterbitkan pada 2000. Under The Skin mendapatkan dua nominasi BAFTA dan mendapat pujian kritis sebagai 'tonggak dalam pembuatan film'.

Kemudian, Jonathan menyutradarai karya untuk BBC berupa film pendek 'The Fall' pada 2019. Dia kemudian menyutradarai film The Zone of Interest yang banyak mendapatkan penghargaan dan masuk dalam berbagai nominasi.

ANANDA BINTANG I IDA ROSDALINA

