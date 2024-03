Fakta Menarik Piala Oscar 2024: Ada Apa dengan Billie Eilish, Martin Scorsese, dan Animasi Spider-Man?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penghargaan Academy Awards ke-96 telah sukses digelar di Dolby Theatre, Los Angeles pada 10 Maret 2024. Semua pemenang Oscar 2024 telah diumumkan, dengan Oppenheimer menjadi penerima penghargaan terbanyak dalam acara tersebut. Simak fakta menarik lainnya dalam Oscar 2024:

Billie Eilish peraih piala oscar termuda

Dikutip dari Hindustan Times, Billie Eilish membuat sejarah sebagai yang termuda yang pernah memenangkan dua Oscar, memecahkan rekor yang telah bertahan selama 87 tahun. Bersama saudaranya, Finneas O'Connell, mereka memenangkan dua kategori Lagu Terbaik untuk lagu What Was I Made For? yang merupakan soundtrack asli dari film Barbie karya Greta Gerwig. Billie juga menyanyikan lagu ini selama acara penghargaan tersebut.

Dengan usia 22 tahun, Billie meraih Oscar keduanya, mengalahkan rekor yang dipegang oleh Luise Rainer selama 87 tahun. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua orang yang terpengaruh oleh film dan menyatakan perasaannya yang terhormat dan beruntung atas prestasinya.

Sebelumnya, Billie dan Finneas memenangkan penghargaan untuk Lagu Asli Terbaik pada tahun 2021 untuk lagu No Time to Die dari film James Bond dengan nama yang sama. Di Oscar tahun ini, Billie dinominasikan untuk lagu What Was I Made For? dari film Barbie, mengalahkan nominasi lainnya yang juga berasal dari film yang sama. Salah satunya adalah lagu I'm Just Ken, yang merupakan persembahan hati kepada Ryan Gosling, ditulis oleh Mark Ronson dan Andrew Wyatt.

Rekor baru Martin Scorsese

Dilansir dari euronews, Martin Scorsese mencetak rekor baru dengan film terbarunya, Killers of the Flower Moon, yang masuk dalam nominasi Film Terbaik Oscar. Ini menjadi film ke-10 yang disutradarainya dan menambah daftar prestasinya yang luar biasa.

Selain itu, dengan nominasi Sutradara Terbaik untuk film ini, Scorsese meraih nominasi ke-10 dalam kategori tersebut, menjadikannya sutradara tertua yang pernah dinominasikan (usia 81 tahun) dan peraih nominasi Sutradara Terbaik terbanyak di antara sutradara hidup, mengungguli Steven Spielberg.

Meskipun belum memecahkan rekor peraih nominasi Sutradara Terbaik terbanyak, seperti William Wyler dengan 12 nominasi, pencapaian Scorsese patut dihargai. Sebagai informasi tambahan, Scorsese hanya sekali menang piala Sutradara Terbaik untuk film The Departed (2006), sementara Spielberg telah memenangkan penghargaan tersebut sebanyak dua kali untuk film Schindler's List dan Saving Private Ryan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Film animasi Spiderman gagal mendapat pengghargaan Oscar

Dilansir dari Gamespot, penulis naskah film Spider-Man: Across the Spider-Verse, Christopher Miller, menerima kekalahan timnya dengan lapang dada meski film tersebut gagal membawa pulang piala Oscar di kategori Film Animasi Terbaik pada ajang Academy Awards ke-96 yang digelar pada Minggu, 10 Maret 2024.

Studio Ghibli, lewat The Boy and the Heron, berhasil mengungguli sekuel Spider-Man dalam memperebutkan penghargaan tersebut. Miller menanggapi kekalahan ini dengan sportif melalui unggahan di media sosial X (sebelumnya bernama Twitter). "Yah, kalaupun harus kalah, lebih baik kalah dari yang terbaik sepanjang masa (GOAT)," tulis Miller.

Sebagai informasi, "GOAT" merupakan singkatan dari "Greatest Of All Time" (terbaik sepanjang masa). Miller merujuk kepada sosok Hayao Miyazaki, salah satu pendiri Studio Ghibli. Ini adalah kemenangan Oscar kedua Miyazaki setelah sebelumnya menang dengan film "Spirited Away".

Miyazaki, sutradara di balik film animasi klasik seperti Princess Mononoke, Howl's Moving Castle, dan Castle in the Sky, dikenal sebagai maestro animasi. Reputasinya sebagai pendongeng disegani di ranah film animasi.

Meski gigit jari tahun ini, Miller sebelumnya pernah merasakan manisnya kemenangan Oscar. Film Spider-Man: Into the Spider-Verse berhasil menjuarai kategori Film Animasi Terbaik pada Academy Awards ke-91 pada 2019, mengalahkan pesaing kuat seperti "Incredibles 2".

Pilihan Editor: Ini Alasan John cena Hampir Telanjang di Panggung Oscar 2024