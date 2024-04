Ryan Gosling Menyebut Keluarganya Sebagai Bintang Utara, Apa Artinya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Ryan Gosling, pemeran dalam film The Fall Guy (2024) dan Barbie (2023) menjuluki Eva Mendes dan putrinya sebagai bintang utara. Laporan The Hollywood Reporter dalam cerita sampul majalah Men’s Health, Ryan Gosling menjelaskan, dirinya tidak benar-benar memiliki moto.

Ryan Gosling mengatakan, Eva Mendes dan kedua putrinya selalu diutamakan. "Selalu kembali ke keluarga. Saya tidak berpikir akan menyesali apa pun secara profesional, tetapi saya pikir jika menyangkut Eva dan anak, mereka yang utama," katanya pada Kamis, 25 April 2024.

Ryan Gosling menyebut Eva Mendes sebagai pahlawan. Bill, pamannya juga berperan penting bagi dirinya.

Arti Bintang Utara

Dikutip dari Antara, meskipun bukan bintang yang paling terang, Polaris sangat dekat dengan kutub langit utara. Bintang Utara, biasanya tidak sulit dikenali. Orang yang berada di belahan Bumi Utara, bintang yang berada kurang lebih di atas kutub utara Bumi ini membantu mengorientasikan diri dan menemukan jalan, karena terletak di arah utara sebenarnya (utara geografis).

Menurut Paula Black dalam tulisannya berjudul Live With Purpose: How to Find Your 'North Star' dalam Forbes, bintang utara didefinisikan sebagai hal yang membuat seseorang lebih menikmati hidupnya atau panggilan hidup yang sebenarnya.

Dalam menjalani kehidupan, manusia sebenarnya tidak hanya sekadar untuk bertahan hidup melainkan juga untuk berkembang dan membangun kehidupan yang dicintai. Namun kebanyakan orang kurang memikirkan yang menjadi motivasi mereka dan yang ingin dicapai dalam hidupnya.

Bintang utara dalam hidup seseorang membantu untuk memiliki tujuan yang ingin dicapai, memotivasinya. Bintang utara memberi titik acuan atau membimbing mereka agar tetap berjalan di arah yang tepat

