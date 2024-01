Profil Grup TWS, Adik Satu Agensi Seventeen yang Akan Debut 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Agensi hiburan asal Korea Selatan, Pledis Entertainment segera mendebutkan grup pria baru yang bernama TWS atau Twenty Four Seven With Us. Berjumlah enam orang, grup ini akan menjadi adik satu agensi pertama bagi grup populer, Seventeen.

Melansir dari Allkpop, TWS akan melakukan debut pada 22 Januari 2024 dengan merilis mini album debut berjudul Sparkling Blue. Pada 9 Januari tengah malam waktu Korea, TWS membagikan foto teaser terbaru untuk debut mereka yang bertajuk ‘Lucky Ver’ melalui media sosial resminya.

Baca Juga: Aksi Panggung LA POEM di Golden Disc Awards 2024 Sukses Bikin Merinding

Apabila teaser ‘Sparkling Ver’ memperlihat para anggota yang berlatar belakang langit biru dan laut, maka versi ‘Lucky’ menampilkan keenam orang anggota dengan perpaduan tanah yang basah kuyup, payung, dan sisi emosional anggotanya. Lantas, seperti apa profil grup TWS, adik satu agensi Seventeen? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Profil TWS

Melansir dari Kprofiles, TWS adalah grup baru di bawah Pledis Entertainment yang berisi enam orang anggota. Mereka adalah Shinyu, Dohoon, Youngjae, Hanjin, Jihoon, dan Kyungmin.

Grup ini pertama kali diperkenalkan ke publik pada 21 Desember 2023. Melansir dari Kpopping, makna dari nama grup Twenty Four Seven With Us yang disingkat menjadi TWS adalah ‘24/7 Bersama Kami’. Dalam arti lain, TWS akan selalu bersama penggemar dalam 24 jam sehari selama 7 hari seminggu.

TWS telah mengeluarkan single pra-debut yang berjudul ‘Oh Mymy: 7s’ pada 2 Januari 2024 lalu. Tetapi, mereka baru akan melakukan debut resmi pada 22 Januari 2024 dengan mini album pertamanya yang bertajuk Sparkling Blue.



Profil Singkat Anggota TWS

Menjadi salah satu grup yang debut di awal tahun 2024, TWS telah memperkenalkan seluruh anggotanya melalui media sosial resmi grup. Adapun profil singkat para anggotanya adalah sebagai berikut:

1. Shinyu

Shinyu atau Shin Junghwan adalah anggota TWS yang lahir pada 7 November 2003. Dia lahir di Yesan, Chungcheongnam, Korea Selatan dan memiliki dua orang kakak. Alumni Lila Art High School ini pernah diperkenalkan ke publik oleh Hoshi, anggota Seventeen, sebagai calon anggota boy group baru Pledis Entertainment, bahkan sebelum pengumuman resmi dari agensi. Dia tersorot kamera untuk menari dalam acara SVT Caratland in 2023.

2. Dohoon

Kim Dohoon atau Dohoon lahir pada 20 Januari 2005 di Gongneung, Nowon, Korea Selatan. Anak tunggal di keluarganya ini bersekolah di Hanlim Art High School. Sama seperti Shinyu, Dohoon juga pernah diperkenalkan ke publik oleh Hoshi Seventeen. Saat itu, dia menari lagu ‘Fighting’ dari sub unit Seventeen, BSS di acara SVT Caratland in 2023.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

3. Youngjae

Youngjae adalah anggota TWS yang lahir di Apgujeong, Gangnam, Seoul. Dia lahir pada 31 Mei 2005 dan merupakan anak semata wayang di keluarganya. Dia bersekolah di Jamsin High School. Dia juga diperkenalkan Hoshi di acara SVT Caratland in 2023. Cara ini sama seperti yang pernah dilakukan NU’EST untuk memperkenalkan Seventeen pada 2013.

4. Hanjin

Hanjin adalah satu-satunya anggota asing di TWS. Dia berasal dari China, tepatnya lahir di Xinxiang, Henan, China, pada 5 Januari 2006. Dia bersekolah di Hanlim Art High School. Dia juga pertama kali diperkenalkan secara tidak resmi ke publik di acara SVT Caratland oleh Hoshi.

5. Jihoon

Han Jihoon atau Jihoon lahir di Daechi, Gangnam, Seoul. Anak tunggal di keluarganya ini lahir pada 28 Maret 2006. Dia bersekolah di Hanlim Art School dan bisa bermain gitar. Jihoon adalah mantan anggota grup pra-debut Trainee A.

6. Kyungmin

Anggota TWS yang terakhir adalah Kyungmin. Dia lahir di Jangi, Gimpo, Gyeonggi pada 2 Oktober 2007. Dia adalah maknae atau anggota termuda di grup. Di keluarganya, Kyungmin memiliki dua adik laki-laki. Dia juga pertama kali diperkenalkan Hoshi di acara SVT Caratland in 2023.

RADEN PUTRI| KPOPPING| KPROFILES| ALLKPOP

Pilihan Editor: SEVENTEEN Raih Daesang Album of The Year di GDA 2024: Kami Terus Melangkah Naik