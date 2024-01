SEVENTEEN Raih Daesang Album of The Year di GDA 2024: Kami Terus Melangkah Naik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop SEVENTEEN memenangkan Penghargan Utama atau Daesang dalam kategori Album of The Year di ajang Golden Disc Award (GDA) ke-38 pada Sabtu, 6 Januari 2024. Kemenangan itu diraih berkat mini album ke-10 mereka berjudul FML yang mencatat penjualan album tertinggi dengan lebih dari 6 juta kopi.

SEVENTEEN yang beranggotakan 13 anggota datang ke Golden Disc Award Jakarta dengan formasi tidak lengkap. Satu anggotanya, Jeonghan berhalangan hadir karena masih fokus penyembuhan pasca operasi pergelangan kaki. Leader SEVENTEEN, S.Coups ikut hadir namun tidak tampil menyanyikan lagu bersama rekan-rekannya akibat akibat cedera lutut pada Agustus lalu.

"Kami telah menerima penghargaan Album of The Year. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Kami sudah berkarier 10 tahun. Terima kasih untuk para member. Aku harap Jeonghan bisa hadir di sini, tapi Jeonghan selalu ada di hati kami. Terima kasih untuk Pledis Entertainment," kata S.Coups saat menerima piala di atas panggung Golden Disc Awards 2024 di Jakarta International Stadium (JIS).

SEVENTEEN akan Hadirkan Musik Terbaik

Sejak Penghargaan Pendatang Baru pada Golden Disc Awards ke-30 pada 2016, SEVENTEEN terus menghadiri upacara hingga yang ke-37, memenangkan penghargaan utama selama 7 tahun berturut-turut. Akhirnya, pada yang ke-38, mereka menjadi pemenang Daesang. Perjalanan SEVENTEEN, yang telah berjalan bersama sejarah Golden Disc Awards, akhirnya selesai pada tahun debut mereka yang ke-10.

Kemenangan SEVENTEEN di Golden Disc Music 2024, termasuk Best Album, Best Digital Song, dan Daesang, serta penghargaan grup unit BSS yang memenangkan Best Digital Song.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Semenjak debut, kami terus melangkah naik sedikit demi sedikit. Aku merasa terhormat dan bangga menerima ini. Terima kasih untuk GDA dan untuk semua staf. Kami saat ini sangat berkeringat. Setiap saatnya, kami sangat bekerja keras untuk kalian. Kami akan terus menampilkan musik yang lebih bagus," kata Mingyu melanjutkan S.Coups.

CARAT Motivasi SEVENTEEN Terus Berkarya

Tidak lupa mereka juga mengucapkan terima kasih kepada CARAT, nama fandom SEVENTEEN. "Terima kasih banyak. Selama 10 tahun lebih menciptakan lagu, aku selalu bekerja keras. Setiap membuat musik baru aku selalu melalui kendala. Tapi untuk para CARAT dan member, aku ingin mengucapkan kalau aku mencintai kalian. Kami akan terus menunjukkan musik yang bagus," kata Woozi.

Sebagai penutup, Seungkwan berharap SEVENTEEN akan selalu menjadi harapan untuk banyak orang. "Menerima penghargaan ini di GDA merupakan suatu kebanggaan untuk kami. Dan untuk para senior kami dan rekan artis lainnya, aku ingin berterima kasih. Kami akan berusaha keras agar bisa menjadi harapan untuk banyak orang. Kami akan bekerja lebih keras lagi," kata Seungkwan.

Pilihan Editor: Bocoran Penampilan SEVENTEEN di Golden Disc Awards 2024 Malam Ini