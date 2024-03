Lebih Dekat dengan Penggemar, TWS Gelar Listening Party di Spotify 25 Maret

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - TWS grup K-Pop pendatang baru sudah memilikih dua juta pendengar bulanan di Spotify. Indonesia termasuk negara terbesar pendengar TWS. Supaya makin dekat dengan idolanya, Spotify menghadirkan konten khusus melalui K-Pop ON! () Hub.

TWS baru saja debut dengan mini album berjudul TWS 1st Mini Album 'Sparkling Blue pada Januari lalu. Keenam anggotanya, Shinyu, Dohoon, Youngjae, Hanjin, Jihoon, dan Kyungmin, berhasil merebut hati penggemarnya dengan penampilan mereka. Uniknya, mereka mempelopori genre ‘Boyhood Pop’, yang merepresentasikan kepribadian menggemaskan dari setiap member.

Sebagai platform audio terbesar di dunia, Spotify memberikan kesempatan untuk penggemar TWS lebih dekat dengan idolanya melalui berbagai konten video eksklusif di balik layar dan live Listening Party.

Permainan kata dalam bahasa Indonesia

Salah satunya video spesial saat seluruh member TWS ditantang untuk menyusun kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan tepat. Kata-kata tersebut diambil dari sebaris lirik dari lagu mereka berjudul 'plot twist'. Untuk menyelesaikan misi tersebut, mereka harus menyanyikan kata-kata yang sudah disusun dan berfoto bersama.

Jika gagal bisa mencoba lagi. Tapii mereka harus merelakan hadiah berupa camilan khas Indonesia. Mereka sebenarnya juga diberikan beberapa petunjuk. Tapi tentu tidak semudah itu, karena mereka harus menunjukkan bakat tersembunyi sebelum akhirnya petunjuk dapat diberikan.

Kesereuan permanian kata TWS ini hanya tersedia di Spotify K-Pop ON! () Hub untuk pelanggan Spotify Premium.

Listening party

TWS juga akan menjadi host di Listening Party untuk para pengguna Spotify Premium pada tanggal 25 Maret 2024 pukul 20.00 WIB. Listening Party merupakan sesi interaktif yang menghadirkan pengalaman eksklusif dengan para bintang K-Pop, di mana penggemar dapat mendengar cerita di balik layar dari para idol, berinteraksi dengan penggemar lainnya, dan mendengarkan musik bersama idola mereka.

Listening Party bersama TWS akan dimulai dengan para anggotanya menyapa penggemar dan berinteraksi santai. Setelah itu dilanjutkan dengan pemutaran lagu dari Mini Album tersebut Sebagai selingan antar lagu, para member akan membagikan cerita pribadi mereka. Mereka juga mendapat kesempaatan menjawab pertanyaan penggenmar.

Cara mendaftarkan diri untuk Listening Party, pertama tentu harus mempunyai akun Spotify. Buka aplikasi Spotify di ponsel. Masuk ke K-Pop ON! () Hub dan klik ‘Get on the list’ pada bagian 'Upcoming Listening Party'. Pengguna akan diarahkan ke laman web, kemudian klik 'Get on the list' dan selesai!

Pengguna Premium yang telah berhasil mendaftar akan menerima pemberitahuan melalui email. Beberapa jam sebelum Listening Party dimulai, pengguna juga akan mendapatkan notifikasi melalui email dan di aplikasi Spotify.

