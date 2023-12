Profil Minatozaki Sana, Pesona Bintang Menggemaskan dari TWICE

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jumat 29 Desember 2023 bukan hanya hari biasa, tetapi juga momen spesial untuk para penggemar TWICE. Hari ini, adalah ulang tahun salah satu bintang bersinar dari Jepang, Minatozaki Sana.

Inilah profil dari anggota TWICE yang penuh pesona dan bakat ini memperingati tahun baru hidupnya dengan ceria.

Profil Sana

Sana TWICE atau yang lengkapnya Minatozaki Sana adalah penyanyi asal Jepang yang menjadi anggota dari grup idola K-pop TWICE. Ia dilahirkan pada 29 Desember 1996 di Tennji-ku, Osaka, Jepang.

Idol berusia 27 tahun ini memulai kariernya di dunia hiburan sebagai seorang trainee sebelum kemudian bergabung dengan agensi JYP Entertainment. Berikut adalah beberapa informasi menarik tentang profil pribadi Sana.

Menurut KProfiles, Sana dikenal dengan keceriaan dan kehangatannya. Dia memiliki tinggi badan sekitar 168 sentimeter dan golongan darah A. Wajah manisnya dan senyum yang memikat membuatnya menjadi salah satu visual dalam TWICE.

Sejak kecil, Sana telah menunjukkan minatnya dalam dunia seni. Sebelum menjadi trainee di JYP Entertainment, ia telah belajar menari di Sekolah Menengah Seni Osaka. Kecintaannya pada seni pertunjukan terus berkembang, dan dia kemudian bergabung dengan agensi terkemuka di Korea Selatan.

Perjalanan Bersama TWICE

Sana bergabung dengan TWICE setelah melewati proses seleksi ketat. Grup ini dibentuk melalui acara realitas "Sixteen" yang diselenggarakan oleh JYP Entertainment pada 2015.

TWICE debut pada Oktober 2015 dengan album mini The Story Begins dan lagu utama Like OOH-AHH. Sejak itu, grup ini telah mencapai popularitas yang luar biasa di Korea dan internasional.

Seiring perjalanan bersama TWICE, Sana telah berkontribusi pada berbagai album dan singel. Grup ini dikenal dengan hits seperti TT, Dance the Night Away, Fancy You, Yes or Yes, dan banyak lagi.

Terbaru, grup beranggotakan 9 personel ini merilis Set Me Free pada Maret 2023 lalu. Selain merilis berbagai lagu hits, TWICE juga telah memenangkan berbagai penghargaan musik dan memiliki pengaruh besar di industri K-pop.

Sana sendiri telah dikenal sebagai bintang yang imut dan menggemaskan, terlebih sejak menanyikan bagian ikoniknya dalam lagu Cheer Up dengan lirik “Shy shy shy”.

Di samping itu, menurut Hallyu Idol, Sana tidak hanya memiliki bakat menyanyi dan menari yang luar biasa, tetapi juga kemampuan akting yang menonjol. Ia telah muncul dalam beberapa variety show dan reality show, memperlihatkan pesona dan kepribadiannya yang menyenangkan.

Sebagai salah satu dari sembilan anggota TWICE, Sana terus berkembang sebagai artis dan ikon hiburan. Dengan penampilannya yang memukau dan bakatnya yang serbaguna, Sana terus mendapatkan dukungan dan cinta dari penggemar di seluruh dunia.

