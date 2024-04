Single Digital Baru Zico, SPOT! (feat, Jennie) Dirilis 26 April 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi rap Zico akan meluncurkan single digital berkolaborasi dengan personil BLACKPINK, Jennie. Lagu berjudul "SPOT! (feat. Jennie)" itu akan dirilis pada 26 April 2024 pukul 6 sore waktu Korea Selatan, beserta video klipnya.

Jelang perilisan single digital tersebut, Zico aktif membagikan cuplikan lagu, konsep foto hingga cuplikan video klipnya media sosialnya secara bertahap. Dia berharap dengan cara itu akan membuat penggemarnya pun antusias menantikan single tersebut.

"Meskipun pengerjaannya masih berlangsung, sudah satu tahun sembilan bulan sejak terakhir kali saya merilis lagu dengan nama saya, Saya terus sibuk menampilkan berbagai aktivitas. Saya harap kalian menantikan perilisannya," ujar Zico saat siaran langsung di Instagram baru-baru ini.

Tentang single digital SPOT! (feat. Jennie)

"SPOT! feat. Jennie" lagu bergenre hip-hop yang akan menjadi penghormatan atas karir solo sang rapper selama satu dekade. Lagu tersebut menceritakan tentang dua orang teman yang tidak sengaja bertemu di sebuah pesta.

Menurut pria 31 tahun itu, Jennie memiliki peran penting untuk menyempurnakan single digital ke sebelasnya tersebut. "Jennie mencurahkan hati dan jiwanya ke dalam proses rekaman. Dia menunjukkan profesionalisme dengan menyarankan pengeditan bahkan ketika saya memuji suaranya. Kolaborasi yang menyenangkan telah membuahkan hasil yang positif," ujarnya.

Foto konsep single digital "SPOT! feat. Jennie"

Sebagai bagian dari promosi single baru tersebut, Zico juga membuat foto konsep bersama Jennie. Keduanya memamerkan gaya unik mereka dalam pakaian kasual namun trendi. Zico mengenakan cardigan dan kemeja dengan jeans, sedangkan Jennie menambahkan sentuhan trendi dengan atasan sporty dan rok mini. Mereka berpose di ruangan yang dipenuhi poster di dinding, serta di atas mobil atau bersandar di mobil.

Profil singkat Zico

Zico termasuk rapper yang memiliki pengaruh besar di pasar musik Korea Selatan dan internasional. Bahkan pengaruh budaya secara keseluruhan, termasuk fashion. Dia memulai debutnya sebagai anggota boy band K-pop Block B pada tahun 2011. Tiga tahun kemudian debut solo sebagai penyanyi rap.

Gaya musiknya yang khas, ia menghasilkan serangkaian lagu hits yang menduduki puncak tangga lagu termasuk "Boys and Girls" (2015), "Any Song" (2020) dan "New Thing" (2022).

Bahkan dua lagu terakhirnya itu, menjadi terkenal berkat sindrom tantangan di Korea. Lagu tersebut juga bertahan di puncak tangga musik untuk waktu yang lama berkat popularitas tantangannay di TikTok.

Sebelum berkolaborasi dengan Jennie, dia cukup sering berkolaborasi dengan penyanyi terkenal lainnya. Di antaranta dengan penyanyi IU lewat lagu "SoulMate" tahun 2018, yang mendominasi tangga lagu lokal, serta berkolaborasi dengan Rain dalam lagu berjudul "Summer Hate".

Akankah kolaborasi dengan Jennie ini menggemparkan tangga lagu dan menciptakan tren baru?

