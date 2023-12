Siluet dan Kejutan TWICE dalam Konser Ready To Be di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Silau sinar putih dari belakang panggung menyinari TWICE yang sedang berpose menghasilkan siluet hitam para member TWICE yang setelah 5 tahun hadir kembali menyapa ONCE Indonesia. Perlahan lampu sorot pun menyinari mereka sehingga secara serentak wajah Jihyo dan kawan-kawan terpampang berderet di layar besar di latar panggung. TWICE pun langsung menyanyikan lagu Set Me Free, yang diikuti dengan keriuhan dan para penonton mereka, ONCE.

“Kalian sudah menunggu kami kan?” kata Jihyo, leader dari TWICE di tengah gemuruh teriakan para ONCE Indonesia pada 23 Desember 2023 di Jakarta International Stadium (JIS). TWICE mengenakan kostum bernuansa putih dan hitam. Terdapat aksesori mengkilap yang terpasang di dada, pundak hingga ke pinggang mereka. Beberapa di antara mereka pun menambahkan hiasan dasi dalam penampilannya.

Penampilan mereka memberikan nuansa lebih formal dengan warna hitam putih itu dibanding saat kehadiran mereka terakhir dalam tur TWICE in Fantasyland pada tahun 2018 di ICE BSD. Kala itu, mereka lebih terlihat lucu dan cheerful. Pada konser Ready To Be ini juga, TWICE menampilkan sisi dewasa mereka dalam tarian dan juga kostumnya.

Konser bertajuk TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' IN JAKARTA ini menjadi world tour kelima mereka. Sang penyelenggara konser Jakarta, Mecima Productions, membuka tujuh kategori tiket TWICE mulai dari harga Rp 1 hingga 3 jutaan. Kategori Pink Soundcheck Package dapat dibeli oleh mereka yang sudah memiliki MCP member dan mempunyai benefit mengikuti sesi soundcheck sebelum konser dimulai.

Penampilan TWICE dalam konser bertajuk TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' IN JAKARTA pada 23 Desember 2023/Tempo-Krisna Adhi Pradipta

Tempo berkesempatan untuk menyaksikan penampilan soundcheck TWICE. Pada sesi ini, Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, dan Tzuyu keluar dari belakang panggung untuk berinteraksi singkat dengan para fans yang berada dalam kategori pink itu.

Sesi ini terkesan intim karena dandanan member TWICE yang informal. Contohnya, Jihyo, Momo, Mina, Jeongyeon hanya memakai kaus biasa, sementara Sana terlihat dengan outer kemeja oversized dan juga kacamata. Mereka juga membawakan tiga lagu yakni: Up No More, Love Foolish dan More and More. Mereka pun menjanjikan penampilan yang hebat untuk penampilan malam mereka.

Benar saja, para ONCE Indonesia di JIS terlihat sangat menikmati aksi TWICE malam itu. ONCE terlihat ikut menari dan menyanyikan lagu bersama TWICE dalam beberapa kesempatan. Setelah membuka dengan lagu Set Me Free, lagu kedua, I Can’t Stop Me pun membuat ONCE antusias.

Salah satu penampilan TWICE yang menjadi perhatian adalah saat mereka menyanyikan Go Hard. ONCE disuguhi koreografi yang keren dengan pencahayaan yang diredupkan. Layar besar hanya memperlihatkan siluet member grup dengan lampur lampur penuh warna.

Tempo sempat menonton penampilan mereka di Singapura. Pertunjukan TWICE di Indonesia memberikan efek lebih dengan menghadirkan kembang api yang diletuskan sesuai dengan ketukan kunci di beberapa lagu. Kembang api itu tersebar di sepanjang panggung. Tentu saja kembang api menambah efek visual yang lebih keren. ONCE pun seolah mendapatkan kejutan yang menarik dalam atraksi malam itu.

TWICE juga mengobrol dengan fans mereka dalam sesi-sesi ment. Sesi ment adalah saat para anggota grup vokal K-Pop memperkenalkan dirinya sendiri sekaligus berinteraksi dengan para penggemar secara singkat. Tak jarang, sesi ngobrol itu terkadang dibumbui dengan spontanitas yang justru membuat gemas para penonton yang menikmatinya. Dalam sesi ment pertama, semua member TWICE mencoba memamerkan keahlian Bahasa Indonesia mereka dalam memperkenalkan diri.

Mereka menyinggung tentang perbedaan besar antara panasnya Indonesia dan musim dingin di Korea. Mina sampai harus melepas sarung tangan lengan panjangnya saat ment pertama karena panas, dan Sana terlihat bertengger di dekat kipas panggung selama sesi ment lainnya.

Jihyo dan Nayeon juga memuji ONCE Indonesia tentang cara mereka bernyanyi bersama I Can't Stop Me pada bagian awal konser. Ribuan ONCE dengan senang hati mengulang nyanyian bersama ini dan menyanyikan baris pembuka, bagian chorus, serta rap ikonik “Risky risky,wiggy / this is an emergency” milik Chaeyoung dalam lagu tersebut.

Sepanjang tur ini, TWICE menunjukkan kemampuan individu mereka dalam sembilan panggung solo. Dalam konser-konser TWICE sebelumnya, bagian ini biasanya disediakan untuk sub-unit khusus. Kesembilan panggung solo ini dibagi menjadi dua bagian. Dahyun, Tzuyu, Sana, Momo, dan Mina tampil di urutan pertama, lalu Chaeyoung, Jihyo, Jeongyeon, dan Nayeon di urutan terakhir.

Panggung solo ini bervariasi, dari penampilan piano ballad Dahyun yang membawakan lagu Colbie Caillat berjudul Try, penampilan dance Momo dengan lagu Move milik Beyonce, hingga lagu akustik buatan Chaeyoung, My Guitar. Panggung solo ini juga menampilkan lagu solo Nayeon dan Jihyo, POP! dan Killing Me Good.

Penampilan TWICE dalam konser bertajuk TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' IN JAKARTA pada 23 Desember 2023/Cantika-Mitra Tarigan

Di sela-sela penampilan solo tiap member, TWICE juga menampilkan megahit mereka yaitu Feel Special, Cry For Me, Fancy, dan The Feels. TWICE pun menambahkan iringan live band dalam beberapa lagu mereka. TWICE memperkenalkan diri mereka secara dramatis dengan riff gitar listrik dan juga dentuman drum keras saat bagian chorus Feel Special. Live band memberikan nuansa baru pada lagu-lagu TWICE.

Pertunjukan selanjutnya adalah penampilan TWICE dalam medley Yes or Yes, What is Love, Cheer Up, Likey, Knock Knock, dan Heart Shaker, title track favorit dari awal karier TWICE. Suara lebih bervolume yang dihasilkan oleh live band memberikan energi ekstra pada lagu-lagu pop energik ini. Energi ini terus berlanjut hingga akhir konser di mana grup tersebut menampilkan Alcohol Free, Dance The Night Away, dan Talk That Talk.

Seperti semua konser Korea, video fans yang dibuat oleh para ONCE ditampilkan di akhir sebelum segmen encore. Lucunya, ONCE Indonesia bercanda dengan Jihyo karena dia mengatakan tidak ada rencana untuk mengunjungi Indonesia saat ditanya pada bulan Agustus lalu. “Kalian tahu betapa aku benci spoiler, kan?” katanya, menimbulkan lebih banyak tawa.

Di akhir konser, TWICE mengeluarkan roda rolet untuk memilih dua lagu yang akan mereka nyanyikan. Alih-alih memutar roda secara acak, mereka memutar roletnya satu per satu dan memilih lagu berdasarkan teriakan para ONCE. Segmen encore diakhiri dengan penampilan dua lagu Jepang, Perfect World dan Doughnut.

Setelah dua lagu itu, para anggota TWICE berpamitan dengan ONCE. Tepat sebelum layar ditutup dan mereka pergi ke belakang panggung, Nayeon bertanya kepada penonton, “Bisakah kita datang lagi?” yang dijawab dengan gemuruh antusias dari para ONCE Indonesia. TWICE akan melanjutkan tur Ready To Be selanjutnya di Fukuoka, Jepang pada 28 dan 29 Desember 2023. Siapa yang tidak sabar ingin melihat penampilan TWICE kembali?

