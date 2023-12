Tampil Solo di Konser Twice Jakarta, Chaeyoung Minta Maaf karena Salah Lirik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Chaeyoung TWICE meminta maaf kepada ONCE, penggemar TWICE. Ia mengaku sempat salah menyanyikan lirik lagu solonya. "Ada satu bagian lirik saya yang salah," kata Chaeyoung pada konser bertajuk bertajuk TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' IN JAKARTA di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Sabtu 23 November 2023.

Chaeyoung merasa tidak enak kepada ONCE karena tampil tidak maksimal di bagian penampilan solonya itu. "Saya merasa tidak enak sam akalian. Tapi sori banget yah ONCE Jakarta," kata Chaeyoung.

Gadis 24 tahun ini menyayangkan penampilan solo pertamanya itu ada salahnya. "Ini solo performance pertama saya tapi ada salahnya," kata Chaeyoung.

Ia mengaku sebenarnya sudah bersungguh-sungguh, namun sayang tidak sempurna. "Kalian tahu isi hati saya kan? Saya menyanyikannya dengan sungguh-sungguh loh tadi," kata Chaeyoung yang berekspresi sangat merasa tidak enak.

Saat pengakuan 'dosa' itu, member TWICE lain, Nayeon menimpali bahwa penampilan Chaeyoung seperti tidak ada salah. "Aku pikir kamu lakukan improvisasi," kata Nayeon.

Chaeyoung TWICE saat tampil solo nyanyikan lagu My Guitar di konser bertajuk TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' IN JAKARTA di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Sabtu 23 November 2023/Cantika-Mitra Tarigan

Chaeyoung pun menjawab bahwa itu, kekeliruan yang tidak sengaja ia lakukan. "Tidak (bukan improvisasi). Maaf. Di liriknya juga sebenarnya ada kata 'sorry' (alias minta maaf)," kata Chaeyoung.

Chaeyoung adalah penampil solo pertama di sesi kedua. Selain Chaeyoung, para penampil solo di sesi kedua ada Jihyo, Jeongyeon, dan penutupmya adalah Nayeon.

Chaeyoung sendiri membawakan lagu ciptaannya sendiri berjudul 'My Guitar'. Ia tampil duduk di sebuah kursi dan ditemani boneka kelinci yang tergantung di tiang mic- nya.

Lagu itu bernuansa sendu. Lampu sorot hanya menyoroti Chaeyoung yang sedang tampil di tengah panggung besar itu. Layar besar pun menampilkan aksi Chaeyoung bernyanyi dengan latar layar seperti buku diary dengan hiasan gambar boneka kelinci. Yang lucu, ia sempat terlihat mengeluarkan lidahnya di akhir penampilannya malam itu. Tapi tentu saja gadis itu terlihat imut walau mengeluarkan lidahnya.

Lagu My Guitar berhasa Korea. Tempo sendiri tidak mengerti makna lagunya. Namun ia memang sempat terlihat melakukan gerakan kaget ketika salah menyanyikan liriknya di lagu itu. Sambil duduk di kursi itu, ia menundukkan kepala ke hadirin.

Setelah mendengar permintaan maaf tulus Chaeyoung, ONCE di seantero JIS pun berteriak 'Gwaenchana' alias tidak apa-apa dalam bahasa Korea. ONCE berusaha untuk menguatkan Chayeoung.

Salah satu Fans TWICE, Ray, juga mengaku tidak masalah dengan kesalahan kecil yang dilakukan idolanya itu. "Nggak apa-apa dong. Dia itu cute baby," kata Ray yang memang sangat menyukai Chayoung dari semua member TWICE.

Yang lucu, Jihyo pun menyindir Chaeyoung ketika hendak menceritakan penampilan solonya kepada ONCE. "Kalau aku, aku tidak ada salahnya sama sekali lho. Keren kan," kata Jihyo sambil sedikit meledek tanda bercanda kepada temannya.

Kesalahan kecil yang dilakukan Chayeoung tidak merusak suasana konser malam itu. ONCE terlihat sangat senang dan ikut menyanyi dan menari diiringi berbagai lagu ceria gaya TWICE.

