Rebel Moon - Part One: A Child of Fire Tayang Hari Ini, Film Terbaru Zack Snyder

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film fantasi ilmiah Rebel Moon karya sutradara Zack Snyder tayang perdana pada Jumat, 22 Desember 2023 di Netflix. Zack Snyder dikenal lewat film-filmnya seperti 300, Man of Steel, dan Army of the Dead.

Bagian pertama film ini berjudul A Child of Fire dan akan dilanjutkan dengan bagian kedua, The Scargiver, yang mulai tayang pada 19 April 2024.

Sinopsis Rebel Moon

Rebel Moon mengisahkan saat sebuah koloni penuh kedamaian di pinggir galaksi terancam oleh pasukan tentara dari pemegang kekuasaan yang sewenang-wenang. Kora (Sofia Boutella) yang asing dan misterius hidup bersama warga desa serta menjadi harapan agar mereka bisa bertahan hidup.

Kora mempersatukan para pejuang yang terdiri dari kaum pemberontak, petani, mereka yang dikucilkan, dan para yatim piatu akibat perang dari berbagai dunia untuk menghadapi kekuatan luar biasa Mother World. Seiring bayangan kelam dari seisi Dunia menghampiri sejumlah bulan, pertempuran yang akan menentukan takdir galaksi dimulai bersama bangkitnya sepasukan pahlawan baru.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sofia Boutella dalam film Rebel Moon - Part One: A Child of Fire. Foto: Netflix

Inspirasi Rebel Moon

Gagasan film ini ternyata telah dipupuk oleh Zack Snyder sejak tahun 1977, saat ia pertama kali menonton film Star Wars di usia 11 tahun. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Jepang pada pertengahan Desember lalu, Snyder mengutarakan berbagai film yang disaksikannya setelah itu semakin membentuk idenya, termasuk adanya pengaruh dari komik dan manga Jepang, hingga ia membangun sebuah semesta baru Rebel Moon bersama produser Deborah Snyder.

Sutradara Zack Snyder dalam konferensi pers film Rebel Moon - Part One: A Child of Fire pada Senin, 11 Desember 2023. Foto: Netflix

“Menyenangkan sekali sekaligus sangat menantang untuk membuat sesuatu yang sangat orisinal. Setelah naskah selesai, kami bekerja dengan begitu banyak seniman dan mulai menggambar dengan berbagai referensi untuk departemen desain produksi, kostum, hingga ‘menciptakan’ macam-macam makhluk. Sungguh menantang karena kami benar-benar mulai dari nol dan kemudian terciptalah dunia ini, dengan bahasa-bahasa yang berbeda pula," kata Deborah.

Kesan Pemain Rebel Moon

Ed Skrein yang memerankan karakter Admiral Atticus menyatakan kekagumannya pada kisah Rebel Moon yang berfokus pada tokoh-tokoh underdog atau mereka yang memiliki kesempatan kecil untuk menang. “Di cerita ini para petani harus berjuang menghadapi sepasukan tentara dengan teknologi unggul. Saya memainkan tokoh yang sangat kejam dan mengerikan, sampai-sampai saya tidak bisa melihat diri saya sama sekali di karakter itu,” kenangnya.

Sementara Sofia Boutella sebagai Kora yang menghimpun para pejuang mengutarakan latar belakangnya sebagai penari sangat membantu ia dalam mendalami karakter yang banyak terlibat dalam pertarungan. “Elemen tambahan yang saya pelajari adalah cara membawa senjata, karena Kora merupakan seorang pejuang yang terbiasa berjalan atau berlari dengan membawa pistol,” ujarnya.

Pilihan Editor: Sofia Boutella Merasa Terbantu Sekaligus Tertantang Syuting Film Rebel Moon