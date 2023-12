Daftar Film Karya Zack Snyder untuk Liburan Akhir Tahun, Terbaru Rebel Moon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara kawakan asal Amerika Serikat, Zack Snyder dikenal melalui film-filmnya yang menghadirkan paduan kisah menggugah dengan aksi laga yang memukau. Debutnya sebagai sutradara dimulai pada 2004 dengan film Dawn of the Dead dan sejak itu ia menggarap sejumlah film yang kebanyakan diangkat dari buku komik dan menceritakan tentang pahlawan-pahlawan super.

Berikut rekomendasi film karya Zack Snyder untuk menyemarakkan Tahun Baru dengan kisah-kisah menghanyutkan serta tampilan visual yang menakjubkan.

1. Rebel Moon

Rebel Moon - Part One: A Child From Fire. Dok. Netflix

Rebel Moon merupakan karya terbaru dari Zack Snyder yang mengisahkan saat sebuah koloni penuh kedamaian di pinggir galaksi terancam oleh pasukan tentara dari pemegang kekuasaan yang sewenang-wenang. Kora (Sofia Boutella), seorang yang misterius dan hidup bersama warga desa, menjadi harapan agar mereka bisa bertahan hidup. Kora pun mempersatukan para pejuang yang terdiri dari kaum pemberontak, petani, mereka yang dikucilkan, dan para yatim piatu akibat perang dari berbagai dunia untuk menghadapi kekuatan luar biasa Mother World.

Bagian pertama film ini yang berjudul A Child of Fire sudah tayang mulai 22 Desember lalu dan akan dilanjutkan dengan bagian kedua, The Scargiver, pada 19 April 2024. Pastikan Anda tidak melewatkan kisah menawan tentang perlawanan terhadap kelaliman dan aksi yang mendebarkan dalam semesta indah di ujung galaksi.

2. Army of the Dead

Army of the Dead. Dok. Netflix

Army of The Dead mengambil latar di kota Las Vegas yang telah hancur dan terisolasi dari dunia luar akibat merebaknya wabah zombie. Di tengah rutinitas barunya sebagai penjual burger, seorang warga lokal dan mantan pahlawan perang zombie Scott Ward (Dave Bautista) dan timnya memutuskan melakukan perjalanan menegangkan untuk menerobos masuk ke zona karantina penuh zombie untuk melakukan aksi perampokan terbesar. Ia dan anggota timnya yang memiliki keahlian berbeda-beda harus mendapatkan 200 juta dolar di dalam brankas bawah tanah sebelum kota tersebut dihancurkan oleh pemerintah dalam 32 jam.

Selain menjadi sutradara, di film ini Snyder juga berperan sebagai sinematografer dan penulis cerita. Army of the Dead dibintangi antara lain oleh Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, dan Tig Notaro.

3. Army of Thieves

Army of Thieves. Dok. Netflix

Di film yang disutradarai dan dibintangi Matthias Schweighöfer ini, Snyder berperan sebagai produser dan penulis naskah. Army of Thieves merupakan prekuel dari Army of the Dead dan mengikuti kisah Dieter (Matthias Schweighöfer), seorang teller bank di kota kecil, yang terlibat dalam sebuah petualangan luar biasa ketika seorang perempuan misterius merekrutnya untuk bergabung dengan para buronan yang paling dicari oleh Interpol. Mereka berencana membobol sejumlah brankas dengan sistem keamanan yang tak bisa ditembus di Eropa.

4. Creating an Army of the Dead

Creating an Army of the Dead. Dok. Netflix

Dalam film dokumenter berdurasi 28 menit ini, dipaparkan bagaimana Snyder dan timnya mengulik berbagai aksi berani nan liar, efek canggih, dan evolusi genre zombie untuk menghasilkan film Army of the Dead. Terdapat pula berbagai wawancara mendalam dengan para pemain dan mereka yang di balik layar, termasuk Dave Bautista, Omari Hardwick, penyelia efek visual Marcus Taormina, desainer kostum Stephanie Porter, dan desainer produksi Julie Berghoff.

