Zack Snyder Simpan Gagasan Film Rebel Moon Sejak 1977, Ini Profilnya

TEMPO.CO, Jakarta - Zack Snyder menjadi sutradara film Rebel Moon yang gagasannya telah disimpan sejak 1977. Gagasan membuat film ini lahir ketika pertama kali menonton Star Wars pada usia 11 tahun.

Pada pertengahan Desember lalu, dalam konferensi pers yang berlangsung di Jepang, Snyder mengungkapkan berbagai film yang disaksikannya setelah Star Wars semakin membentuk idenya untuk membuat Rebel Moon. Ia terpengaruh dari komik dan manga Jepang sehingga membangun sebuah semesta baru Rebel Moon bersama produser Deborah Snyder.

Rebel Moon mengisahkan tentang sebuah koloni penuh kedamaian di pinggir galaksi sedang terancam pasukan tentara dari pemegang kekuasaan yang sewenang-wenang. Kora (Sofia Boutella) yang asing dan misterius memutuskan untuk hidup bersama warga desa serta menjadi harapan agar mereka dapat bertahan hidup.

Kora mempersatukan para pejuang meliputi kaum pemberontak, petani, kelompok yang dikucilkan, dan yatim piatu untuk menghadapi kekuatan luar biasa Mother World. Seiring bayangan kelam seisi dunia, pertempuran akan menentukan takdir galaksi dimulai bersama bangkitnya pasukan pahlawan baru.

Bagian pertama Rebel Moon berjudul A Child of Fire yang akan dilanjutkan dengan bagian kedua, The Scargiver. Bagian kedua film garapan Zack Snyder ini akan mulai tayang pada 19 April 2024.

Profil Zack Snyder

Zack Snyder lahir pada 1 Maret 1966 yang merupakan pembuat film Amerika. Ia terkenal dengan film aksi dan buku komiknya. Ia memulai debut sebagai sutradara melalui film zombie Dawn of the Dead pada 2004. Film ini merupakan remake dari horor klasik karya George Romero pada 1978. Dua tahun kemudian, ia menggarap film epik aksi Yunani berjudul 300. Film ini dibintangi oleh Gerard Butler sebagai Leonidas, Raja Sparta yang berotot. Film 300 juga menjadi hit budaya pop dan meme internet berkat Butler yang identik dengan ucapan, “This is Sparta!".

Mengacu Variety, pada 2009, Snyder menyutradarai Watchmen yang diangkat berdasarkan seri DC Comics. Kemudian, pada 2010, ia menjadi sutradara film animasi komputer berjudul Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole. Usai mengadaptasi beragam film atau karya orang lain, pada 2012, ia menjadi sutradara dengan ide aslinya melalui film Sucker Punch. Satu tahun kemudian, ia kembali masuk dalam dunia DC Comics dengan menggarap Man of Steel yang dibintangi Henry Cavill sebagai Superman.

Film Snyder selanjutnya memperkenalkan karakter baru DC Universe. Ia membangun DC Universe dengan menggarap Batman v Superman: Dawn of Justice pada 2016. Melalui film ini, ia memperkenalkan Ben Affleck sebagai Batman, Gal Gadot sebagai Wonder Woman, Ezra Miller sebagai Flash, Jason Momoa sebagai Aquaman, dan Ray Fisher sebagai Cyborg yang melekat sampai sekarang.

Pada 2017, Zack Snyder kembali mengajak bintang DC Universe bersatu dalam Justice League. Namun, ia mengundurkan diri dari film selama pasca-produksi karena putrinya meninggal dunia sehingga dilanjutkan oleh Joss Whedon.

Pada 2021, versi film ini Snyder ditayangkan dengan judul Zack Snyder's Justice League. Masih pada tahun yang sama, ia juga menyutradarai penerus spiritual Dawn of the Dead berjudul Army of the Dead. Barulah, akhir 2023, ia menyutradarai Rebel Moon.

