Jadi Pendekar Pedang, Bae Doona Bahas Unsur Korea dalam Film Rebel Moon

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Bae Doona bermain dalam film Amerika terbaru berjudul Rebel Moon. Ia berperan sebagai Nemesis, pendekar pedang ahli yang kedua lengannya buntung hingga ke siku dan diganti dengan sepasang lengan palsu mekanik yang bisa membuat pedang-pedangnya sangat panas.

Bae Doona menjelaskan bahwa unsur Korea dalam film Rebel Moon ada tanpa disengaja karena dia orang Korea. Namun, penonton akan bisa merasakan unsur Korea di film Rebel Moon lewat kostum yang dipakainya.

"Saya tidak bermaksud atau mencoba untuk menambahkan budaya Korea ke dalam karakterku, Nemesis, tapi jika kalian menonton filmnya mungkin kalian akan berpikir 'oh dia terlihat seperti orang Korea karena kostumnya'," kata Bae Doona dalam konferensi pers pada Senin, 11 Desember 2023.

Stephanie Porter bertindak sebagai Desainer Kostum Rebel Moon. Ia sengaja menolak kostum-kostum elegan yang biasanya dilihat dalam sebagian besar film yang berlatar di ruang angkasa.



Bae Doona Pakai Topi Tradisional Korea di Rebel Moon

Bae Doona dan Michiel Huisman dalam film Rebel Moon - Part One: A Child of Fire. Foto: Netflix

Penampilan Nemesis sangat banyak berubah dari gambar konsep awalnya setelah Bae Donna mendapatkan perannya. Aktris 44 tahun itu mampu memberi Stephanie Porter wawasan tentang panjang, gaya, dan warna yang tepat untuk pakaian Kumdo tradisional. Gat, topi yang umumnya dikenakan oleh pria, juga sengaja ditambahkan untuk menaikkan ekspektasi akan karakter ini.

"Topi tradisional Korea yang sangat terkenal, beberapa dari Anda mungkin menonton Kingdom, yang disebut Gat dalam bahasa Korea. Sebenarnya ini hanya untuk laki-laki dulu, dan saya sangat bersemangat memakai ini karena kamu tidak diperbolehkan memakainya jika kamu perempuan," kata Bae Doona.



Bae Doona Kursus Menggunakan Pedang

Selain soal kostum, Bae Doona juga melakoni beberapa adegan aksi di film Rebel Moon. Ia harus mengikuti kursus menggunakan pedang secara kilat. "Cukup sulit untuk mempelajari sudut-sudut dan garis-garis dengan pedang di satu tangan. Namun ia memegang dua,” kata Koordinator Pemeran Pengganti Freddy Bouciegues. Penggunaan pedangnya merupakan kombinasi dari gaya Silat dan Jeet Kune Do dalam bela diri.

Bagi Bae Doona, Rebel Moon memiliki tema yang sederhana tentang perjuangan melawan penindasan. "Film ini berlatar di luar angkasa, tetapi ini sebenarnya cerita kita. Ini tentang apa yang telah kita lalui sebagai manusia," katanya.

Untuk karakternya, Bae Doona menjelaskan bahwa Nemesis adalah pejuang yang pendiam dan tangguh. Ia adalah perempuan yang tak banyak bicara dan siapapun benar-benar tidak bisa membaca pikirannya dari luar. Namun ia juga pelindung dan seorang ibu yang patah hati dengan hati yang sangat lembut di dalam dirinya.

"Saya terhubung dengan karakter ini karena itu satu-satunya cara saya berakting. Saya tidak tahu cara berakting tanpa terhubung secara emosional dan terinspirasi oleh semua hal, dari lokasi syuting hingga kostum saya, tata rias saya, semuanya," kata Bae Doona.

Rebel Moon karya sutradara Zack Snyder terbagi menjadi dua bagian dan akan tayang secara eksklusif di Netflix. Rebel Moon - Part One: A Child of Fire tayang mulai Jumat, 22 Desember 2023. Rebel Moon - Part Two: The Scargiver akan tayang pada 19 April 2024.

