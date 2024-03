aespa Ikut Rilis Lagu Baru untuk EP Rebel Moon - Part Two: The Scargiver

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-pop, aespa akan ikut merilis lagu baru untuk mini album atau extended play (EP) dari film Rebel Moon - Part Two: The Scargiver. Tidak hanya aespa, EP ini juga akan diisi oleh penyanyi Jessie Reyez, rapper Tokischa, DJ Black Coffee, hingga Kordhell.

Menurut laporan Rolling Stone pada Rabu, 20 Maret 2024, album bertajuk Songs of the Rebellion itu terinspirasi oleh karakter dari sekuel Rebel Moon yang akan rilis di Netflix bulan depan. Masing-masing karakter utama sekuel ini akan mendapatkan lagu mereka sendiri di EP tersebut.

Sofia Boutella yang memerankan Kora, menginspirasi "Child of Fire" karya Jessie Reyez. Karakter yang diperankan Bae Doona, Nemesis, menginspirasi “Die Trying” dari aespa. Bae Doona sendiri merupakan aktris Korea Selatan.

EP ini juga akan menampilkan lagu “Ode to Ancestors” oleh Black Coffee, yang terinspirasi oleh Jenderal Titus, dan “Revolution” oleh Kordhell, yang terinspirasi oleh karakter Jimmy.



aespa Kolaborasi dengan Produser Tokimonsta

aespa akan berkolaborasi dengan produser Korea-Amerika, Tokimonsta untuk lagu “Die Trying”. Tokimonsta memberikan sedikit gambaran mengenai lagu aespa terbaru yang terinspirasi dari karakter Nemesis.

“Bisa berkolaborasi dengan artis K-pop aespa sungguh luar biasa, terutama sebagai orang Korea-Amerika. Kekuatan heroik Nemesis, yang muncul dari kedalaman tragedi dan kegelapan, mendorong proses kreatif saya sepanjang lagu," kata Tokimonsta kepada Rolling Stone, dikutip Soompi pada Kamis, 21 Maret 2024.

Mini album Songs of the Rebellion akan dirilis pada Jumat, 5 April 2024. Sementara untuk film Rebel Moon - Part Two: The Scargiver yang disutradarai oleh Zack Snyder akan dirilis pada Jumat, 19 April 2024.



Sinopsis Rebel Moon - Part Two: The Scargiver

Rebel Moon - Part Two: The Scargiver melanjutkan kisah Kora dan para pejuang yang masih hidup seiring mereka bersiap untuk mengorbankan segalanya, berjuang bersama orang-orang pemberani di Veldt, untuk mempertahankan desa yang dulunya damai, tanah air baru bagi mereka yang kehilangan bangsanya dalam perang melawan Motherworld.

Menjelang pertempuran, para pejuang harus menghadapi masa lalu mereka sendiri dan masing-masing mengungkapkan alasan mereka bertarung. Ketika kekuatan penuh Realm menekan pemberontakan yang tengah meningkat, ikatan yang tak dapat dipatahkan terbentuk, para pahlawan muncul, dan legenda tercipta.

