Serba-serbi Hammersonic Festival 2024, Targetkan 20 Ribu Penonton per Hari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hammersonic Festival 2024 siap menggetarkan Pantai Carnaval, Ancol, Jakarta, pada tanggal 4-5 Mei 2024. Sebagai festival musik rock dan metal terbesar di Asia Tenggara, Hammersonic menjanjikan pengalaman tak terlupakan bagi para penikmat musik keras.

Dengan rentetan band dari berbagai benua, termasuk nama-nama besar seperti Lamb of God, A Day To Remember, dan Cradle of Filth, serta kebanggaan lokal seperti Remember of Today dan Strangers, festival ini akan memanjakan telinga para penggemar dengan sengatan distorsi dan energi yang menggelora.

Lokasi Hammersonic Festival 2024

Baca Juga: Profil Band Rock Nervosa yang Akan Tampil dalam Hammersonic 2024 Mulai Esok

Pantai Carnaval, Ancol, dipilih sebagai tempat untuk Hammersonic Festival 2024 karena area yang luas dan akses yang mudah. Penonton akan menemukan panggung yang memukau, stand merchandise, penjual makanan, dan atraksi lainnya. Dengan tema "The Majestic Fellowship", festival ini bertujuan memperkuat persaudaraan dalam komunitas musik rock dan metal. Kesempatan untuk headbanging bersama dalam circle pit yang paling menyenangkan pasti tidak akan terlewatkan.

Pihak penyelenggara dan musisi melakukan konferensi pers jelang konser musik cadas Hammersonic 2024 di Jakarta, Rabu, 2 Mei 2024. Festival musik cadas Hammersonic tersebut akan diselenggarakan pada 3-4 Mei 2024 di Pantai Carnival Ancol dan akan menampilkan band Nasional dan Internasional di antaranya Lamb of God, A Day To remember, Saosin, ST Loco dan Killing Me Inside Reunion. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Pembelian Tiket Hammersonic Festival 2024

Ravel Entertainment telah mempersiapkan segala hal untuk kenyamanan dan keamanan penonton. Pembelian tiket Hammersonic Festival 2024 tersedia secara online di www.hammersonic.com dan Tokopedia Tiket Event. Tiket gelombang pertama (early bird) sudah terjual habis, namun tiket gelombang kedua masih tersedia dengan harga Rp 1.735.999 (belum termasuk pajak). Tiket harian juga tersedia dengan harga Rp 1.053.999 (belum termasuk pajak).

Keamanan Penonton Hammersonic Festival 2024

Ravel Entertainment memberikan prioritas pada keamanan penonton Hammersonic Festival 2024. Untuk menghindari calo, tiket hanya dapat dibeli melalui kanal resmi dan tidak dapat dipindahtangankan. Penonton juga diminta untuk membawa identifikasi yang sesuai dengan nama yang tertera di tiket. Selain itu, penggunaan aplikasi Tokopedia Tiket Event akan memastikan validitas tiket, karena tiket tidak dapat di-screenshot. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa para penonton mendapatkan pengalaman yang aman dan menyenangkan.

Target Penonton Hammersonic Festival 2024

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ravel Entertainment menargetkan sekitar 20.000 penonton untuk Hammersonic Festival 2024. "Perharinya kita targetkan 20 ribu penonton. Tiket masih akan kita jual sampai dengan hari H penyelenggaraan," kata Dede Rianta alias Deri, perwakilan dari Ravel Entertainment selaku promotor Hammersonic Festival 2024, saat konferensi pers pada Kamis, 2 Mei 2024.

Dengan line up yang memukau dan komitmen untuk menyajikan pengalaman musik yang luar biasa, festival ini diharapkan menjadi magnet bagi para penggemar musik rock dan metal dari berbagai belahan dunia. Dengan demikian, Hammersonic Festival 2024 siap menjadi destinasi menarik yang menawarkan pengalaman musik tak terlupakan.

PUTRI ANI

Pilihan Editor: 3 Fakta Tentang Hammersonic 2024 Beserta Band Metal yang Tampil