Sofia Boutella Merasa Terbantu Sekaligus Tertantang Syuting Film Rebel Moon

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris sekaligus penari, Sofia Boutella menjadi pemeran utama bernama Kora di film Rebel Moon. Dalam film tersebut, karakternya cukup miterius dan jago bertarung. Sofia Boutella melakukan 99 persen adegan berbahaya sendiri.

Kora adalah orang tak dikenal dengan masa lalu misterius, diterima oleh komunitas petani kecil setelah mendarat darurat di bulan Veldt. Ia memiliki kemampuan bertarung tiada duanya, satu keahlian yang ia rahasiakan hingga pasukan Motherworld mengancam akan memusnahkan desanya.



Sofia Boutella sangat terbantu dengan latar belakangnya sebagai penari hip-hop dan street dance untuk melakukan beragam adegan aksi di film Rebel Moon. Karena sudah terbiasa, model berkebangsaan Aljazair-Prancis ini menjadi lebih mudah untuk menghafal koreografi. Ia mengaku melakukan banyak latihan dan berolahraga salah satunya adalah pilates, serta menjalani diet.

"Menjadi penari adalah salah satu elemen dan bagian besar dalam hidup saya, itu akan selalu membantu saya dalam segala hal yang saya lakukan, terutama dalam hal kedisiplinan dan menciptakan struktur bagi diri saya sendiri untuk melakukan gerakan dengan lebih baik," kata Sofia Boutella dalam konferensi pers pada Senin, 11 Desember 2023.

Sofia Boutella dalam film Rebel Moon - Part One: A Child of Fire. Foto: Netflix

Koordinator Pemeran Pengganti Freddy Bouciegues merancang adegan berbahaya untuk Rebel Moon. Bouciegues memasukkan gaya tarian Sofia Boutella ke dalam koreografi perkelahiannya untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari perpanjangan dan kelenturan gerakannya.

“Kora adalah pejuang yang sangat terlatih, jadi gaya bertarungnya sangat rapi. Jika ia harus melawan makhluk raksasa atau seseorang dua kali, ia tidak akan mengerahkan semua kekuatannya. Ia akan menggunakan kelincahannya, ia akan menggunakan gerakan-gerakan menghindar, ia akan melompat, menggunakan siku dan lututnya, dan apa pun yang ada di sekitarnya untuk menyerang," kata Bouciegues dalam catatan produksi.



Sofia Boutella Belajar Pegang Senjata

Sofia Boutella menyampaikan tantangan terberatnya bermain film Rebel Moon adalah menggunakan senjata. Ia harus berlatih bagaimana cara memegang senjata layaknya orang yang sudah terbiasa menggunakannya sehari-hari seperti karakter Kora.

"Satu elemen yang saya takuti adalah cara memegang senjata dan karena Kora adalah seorang pejuang dan petarung sejak usia muda, saya tidak mau melakukan kesalahan," katanya.

Sofia Boutella dalam konferensi pers film Rebel Moon - Part One: A Child of Fire pada Senin, 11 Desember 2023. Foto: Netflix

Selain latihan taktis untuk belajar cara membawa senjata, Sofia Boutella lebih banyak berlatih tinju dan kickboxing Muay Thai untuk memantapkan kekuatan kaki dan posisi berdirinya sehingga ia bisa berpindah dengan mudah dari menggunakan senjata api ke menjotos dan menendang.



Rebel Moon - Part One: A Child of Fire Tayang 22 Desember 2023

Rebel Moon karya sutradara Zack Snyder terbagi menjadi dua bagian dan akan tayang secara eksklusif di Netflix. Rebel Moon - Part One: A Child of Fire tayang mulai Jumat, 22 Desember 2023. Rebel Moon - Part Two: The Scargiver akan tayang pada 19 April 2024.

Rebel Moon - Part One: A Child From Fire merupakan film fantasi-ilmiah yang telah dipersiapkan selama bertahun-tahun oleh Zack Snyder yang dikenal lewat film-filmnya seperti 300, Man of Steel, dan Army of the Dead.

Saat sebuah koloni penuh kedamaian di pinggir galaksi terancam oleh pasukan tentara dari pemegang kekuasaan Regent Balisarius yang sewenang-wenang, Kora (Sofia Boutella) yang asing dan misterius menjadi harapan agar mereka bisa bertahan hidup.

