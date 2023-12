Han So Hee Enggan Gelar Fan Meeting dalam Waktu Dekat Gara-gara Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Han So Hee mengaku masih enggan menggelar fan meeting dalam waktu dekat karena sebuah alasan. Meski begitu, ia sangat bersyukur atas dukungan non material dari penggemarnya selama ini.

Pada Kamis, 30 November 2023, Han So Hee mengejutkan para penggemarnya dengan bergabung mengobrol di grup chat room. “Aku ingin bertemu kalian juga. Banyak dari kalian yang mengenalku sebagai seorang aktris, kan? Aku mau mengadakan fan meeting ketika aku bisa dengan bangga menyebut diri sebagai seorang aktris yang baik,” ucapnya.

Han So Hee Tak Ingin Gelar Fan Meeting Hanya karena Terkenal

Aktris Nevertheless ini membuktikan bahwa dia benar-benar peduli pada penggemarnya dengan menyatakan dia tidak ingin penggemarnya mengeluarkan uang yang biasanya tidak perlu mereka keluarkan.

“Aku tidak ingin mengadakan fan meeting hanya karena saya terkenal. Aku tidak ingin kalian menghabiskan uang kalian,” kata Han So Hee.

Han So Hee Terima Kasih ke Fans yang Membelanya

Aktris 29 tahun ini mengaku mendengar soal penggemarnya yang membela dirinya karena pilihan penampilannya, seperti tato dan tindik, yang bertentangan dengan norma masyarakat Korea.

“Aku dengar kalian mengalami banyak hal karena aku yang belum dewasa dan ingin mencoba hal yang berbeda. Bahkan (kalian) berjuang untuk membela namaku. Berkat kalian, aku bisa menjalani hidup dengan mencoba gaya hidup yang berbeda tanpa stres. Aku sangat berterima kasih pada kalian, tapi aku juga sangat menyesal,” ucapnya.

Han So Hee berniat untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik di kemudian hari agar mereka tidak merasa malu menjadi penggemarnya. Sekalipun kewalahan, ia meyakinkan mereka untuk tidak khawatir.

“Aku tidak memulai sesuatu untuk berhenti (di tengah jalan). Jadi kalau ada yang mengalami kesulitan, ayo kita lindungi mereka bersama-sama. Walau kita tidak selalu bahagia, ayo kita melihat lebih banyak hal-hal baik dalam hidup daripada hal-hal buruk,” tutupnya.

Dalam waktu dekat, Han So Hee dijadwalkan akan merilis serial thriller Netflix orisinal Gyeongseong Creature pada Jumat, 22 Desember 2023. Gyeongseong Creature adalah kisah dua orang muda pada musim semi tahun 1945, menghadapi makhluk jahat yang lahir dari keserakahan manusia. So Hee akan bermain bersama Park Seo Joon, Han So Hee, Wi Ha Hun, Claudia Kim.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO | KOREABOO | SPORTS CHOSUN

