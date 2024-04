Harga Tiket dan Benefit Fan Meeting BABYMONSTER di Jakarta, Kategori VIP Berdiri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop pendatang baru, BABYMONSTER akan menggelar acara jumpa penggemar atau fan meeting perdana di Jakarta. Acara bertajuk First Fanmeet 2024 'See You There' itu akan diselenggarakan pada Sabtu, 8 Juni 2024 di Tennis Indoor Senayan pukul 19.00 WIB.

TEM Presents dan PK Entertainment selaku promotor baru saja merilis harga tiket, denah tempat duduk, dan keuntungan atau benefit yang akan didapat oleh para pembeli tiket. "Ini menjadi penampilan pertama BABYMONSTER di Indonesia sejak debut pada 26 November 2023," tulis promotor di situs resminya.



BLUE (VIP): Rp 2.850.000

- Free standing (berdiri)

- Hi Bye

- Group photo (150 orang)

- Signed poster (350 orang)

- Exclusive photo

- Lanyard and laminate

BLUE (Regular): Rp 1.850.000

- Free standing (berdiri)

PINK: Rp 1.550.000

- Numbered seating (tempak duduk bernomor)

YELLOW: Rp 1.150.000

- Numbered seating (tempak duduk bernomor)

Harga tiket di atas belum termasuk pajak pemerintah 10 persen, biaya platform 5 persen, dan biaya kenyamanan. Nomor kursi untuk kategori PINK dan YELLOW akan diinformasikan mendekati tanggal acara. Untuk undian pengumuman pemenang dari kategori VIP juga akan dirilis mendekati hari fan meeting BABYMONSTER.



Cara Beli Tiket Fan Meeting BABYMONSTER

Penjualan tiket fan meeting BABYMONSTER akan dibuka pada Kamis, 2 Mei 2024 pukul 10.00 WIB melalui situs www.babymonsterinjakarta.com. Berikut cara membeli tiket fan meeting BABYMONSTER:

1. Kunjungi www.babymonsterinjakarta.com, pilih TICKETS

2. Klik General On-Sale, Anda akan diarahkan ke ruang tunggu

3. Pilih kategori pilihan Anda. Perlu diperhatikan 1 transaksi dibatasi untuk 6 tiket. 1 transaksi dibatasi untuk 1 kategori tiket. 1 alamat email dan 1 nomor telepon dibatasi untuk 1 transaksi

4. Isi informasi pribadi Anda dengan benar. Pastikan data-data Anda seperti nomor KTP, alamat email dan nomor telepon sudah benar. Klik Continue to Payment

5. Pilih metode pembayaran pilihan Anda. Batas waktu untuk menyelesaikan pembayaran adalah 30 menit. Metode pembayaran tersedia menggunakan Virtual Account Bank Transfer, Kartu Debit/Kredit (VISA, Mastercard, American Express, JCB), dan Paylater (Blibli Tiket Paylater, Kredivo, Akulaku).

6. Pastikan data Anda seperti kategori tiket, data pelanggan, dan metode pembayaran sudah benar sebelum melakukan pembayaran

7. E-Voucher akan tersedia di halaman “your order” dan dikirimkan ke alamat email pembeli yang terdaftar setelah pembayaran Anda ditandai berhasil

