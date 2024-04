Setelah Queen of Tears, Lee Joo Bin akan Main Drama Kriminal Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang Queen of Tears, Lee Joo Bin akan membintangi drama terbaru berjudul Guardians. Drama bergenre kriminal tersebut ditulis oleh Noh Min Kyung serta disutradarai oleh Jeong Ji Hyun dan Park Ji Hyun.

“Lee Joo Bin akan membintangi drama Guardians (judul literal)," kata ANDMARQ pada Selasa, 23 April 2024.

Guardians bercerita tentang orang-orang yang berjuang untuk melengkapi hukum yang tidak sempurna. Drama ini akan menceritakan kisah petugas pengawasan dan masa percobaan elektronik yang membantu mencegah residivisme dan mengintegrasikan kembali penjahat tertentu ke dalam masyarakat, serta memantau dan menahan mereka.



Lee Joo Bin Naik Daun Berkat Queen of Tears

Saat ini, Lee Joo Bin sedang membintangi drama Queen of Tears sebagai Cheon Da Hye, istri dari Hong Soo Cheol (Kwak Dong Yeon) yang merupakan adik Hong Hae In (Kim Ji Won). Meski sebagian penonton melihat karakter Cheon Da Hye sebagai penjahat, Lee Joo Bin justru merasa sebaliknya.

"Dia berusaha keras untuk menjadi Da Hye, dan karena akulah yang memerankannya, tindakan dan pikiran Da Hye terasa masuk akal jadi aku tidak menganggapnya sebagai penjahat," kata Lee Joo Bin kepada majalah Esquire baru-baru ini.

Aktris 34 tahun itu dengan bercanda mengakui bahwa dia menyadari sejauh mana kesalahan Da Hye hanya dengan menonton episode terbaru. "Ya ampun, kamu bukan orang baik. Ayo kita hidup lebih baik lagi, Da Hye," katanya.



Drama Lee Joo Bin Iklan Scroll Untuk Melanjutkan

Lee Joo Bin merupakan mantan trainee DSP, sebuah perusahaan hiburan Korea Selatan, yang hampir debut sebagai anggota girl grup Rainbow pada 2009. Perempuan kelahiran 18 September 1989 ini juga dikenal sebagai aktris dan model.

Setelah terkenal di publik dengan Mr. Sunshine pada 2018, dia aktif di berbagai bidang seperti dalam iklan dan video musik serta dalam drama. Sejumlah drama yang pernah dibintangi Lee Joo Bin antara lain, Be Melodramatic (2019), The Tale of Nokdu (2019), Hello Dracula (2020), Find Me in Your Memory (2020), She Would Never Know (2021), Doctor Lawyer (2022), dan Love in Contract (2022).

Lee Joo Bin juga membintangi serial Money Heist: Korea - Joint Economic Area yang tayang di Netflix pada 2022. Dia berperan sebagai Yun Misun, staf akuntansi di Unified Korea Mint (UKM). Dia berselingkuh dengan kepala biro, Cho Youngmin (Park Myung Hoon).

SOOMPI | ALLKPOP

Pilihan Editor: Bocoran Queen of Tears Episode 14, Kim Soo Hyun Berusaha Selamatkan Kim Ji Won