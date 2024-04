Fasih Nyanyikan Pandangan Pertama RAN, Nichkhun Buat Fans Indonesia Jatuh Cinta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Idol K-pop Nichkhun 2PM mengejutkan Hottest, penggemar 2PM, dengan menyanyikan lagu “Pandangan Pertama” dari RAN di acara fan meeting pertamanya di Indonesia. Acara “No.624 Nichkhun Fan Meeting in Jakarta” ini digelar di Balai Sarbini pada Sabtu malam, 27 April 2024.

Rapper sekaligus visual grup 2PM itu mengaku sangat gugup menyanyikan lagu berbahasa Indonesia. Dia juga mengaku bekerja keras untuk bisa menyanyikan lagu tersebut. Nichkhun pun meminta Hottest Indonesia untuk ikut bernyanyi bersamanya.

Saat musik dimulai, seketika teriakan Hottest Indonesia memenuhi ruangan. Mereka antusias sekaligus salting atau salah tingkah mendengar sang idola menyanyikan lagu romantis tersebut.

“Kurasa ku t’lah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya,” ucap Nichkhun dengan bahasa Indonesia yang sangat fasih.



Penonton Minta Nichkhun Nyanyikan Sekali Lagi

Setelah Nichkhun menyanyikan lagu “Pandangan Pertama” hingga bagian chorus pertama, penonton seolah merasa belum puas. Mereka pun meminta idol berusia 35 tahun itu kembali menyanyikan lagu yang dipopulerkan oleh RAN tersebut.

“One more time! One more time!” ucap penggemar kompak. Mendengar hal itu, Nichkhun pun mengabulkannya. Dia kembali menyanyikan lagu keluaran tahun 2008 itu seperti sebelumnya.



Nichkhun Nyanyikan Lagu “Sayang Semuanya"

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain mengejutkan penggemar melalui penampilan membawakan lagu “Pandangan Pertama” dengan fasih, Nichkhun juga pamer kemampuannya yang lain. Kali ini, penyanyi Thailand-Amerika itu bernyanyi lagu anak, “Sayang Semuanya” karya Ibu Kasur.

Sempat terlihat kesulitan, Hottest Indonesia pun membantu Nichkhun dengan ikut bernyanyi bersama. Setelah mendengarkan nyanyian penggemar, Nichkhun akhirnya berhasil menyanyikan lagu tersebut hingga selesai.

Acara fan meeting Nichkhun di Jakarta ini digelar secara eksklusif karena hanya dilakukan khusus di Indonesia. Ini juga menandai kembalinya rapper dan visual 2PM itu ke Tanah Air setelah 9 tahun. Sebelumnya, pada 2015 silam Nichkhun pernah menyambangi Indonesia dalam gelaran konser “2PM World Tour Go Crazy in Jakarta”.

Pada acara jumpa penggemar ini, selain mengobrol dan bermain games bersama penggemar, Nichkhun juga menampilkan sejumlah lagu hit solonya, seperti “Stay in”, “Story of…”, “Let it rain” dan “Umbrella”.

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Fan Meeting Nichkhun 2PM di Jakarta 27 April 2024: Harga Tiket hingga Benefit